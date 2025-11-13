Nuova Fiat Uno SR: in un video la rinascita di un’icona italiana tra sportività, tecnologia e design

Nuova Fiat Uno SR dove SR sta per Super Racing è un render a cura di Tommaso D’Amico, designer visionario del Made in Italy. questa ipotetica vettura apparsa in un recente video di YouTube rappresenta la reinterpretazione moderna di un’icona italiana, pronta a diventare protagonista della mobilità urbana del futuro. Questo concept fonde sportività, tecnologia sostenibile e design contemporaneo, creando una compatta ad alte prestazioni pensata per il 2030.

Su YouTube un video ipotizza le linee di design di una futura nuova Fiat Uno SR

La carrozzeria della nuova Fiat Uno SR si distingue per linee tese e superfici fluide, con un profilo compatto ma aggressivo. Il colore grigio metallizzato con accenti verde Pantone 802 C esalta i volumi della scocca. Il frontale futuristico integra fari LED micro-ottici e prese d’aria attive, richiamando lo spirito racing delle storiche Uno Turbo. Al posteriore, la firma luminosa 3D collega i gruppi ottici in una scia continua di luce, enfatizzando stabilità e modernità.

I cerchi sportivi bruniti, le pinze freno verdi e dettagli in fibra di carbonio combinano performance ed eleganza artigianale. L’abitacolo minimalista della nuova Fiat Uno SR propone plancia sospesa in fibra di carbonio, sedili in Alcantara con cuciture verdi, volante a cloche ispirato alla Formula E e illuminazione interna verde tenue, per un ambiente immersivo e tecnologico.

La piattaforma sportiva compatta supporta tre motorizzazioni: ibrida plug-in 1.5 turbo + unità elettrica da 260 CV con trazione integrale, termica pura 1.3 turbo da 210 CV con trazione anteriore e cambio doppia frizione, e MHEV leggera 185 CV ottimizzata per agilità e reattività. Con meno di 1.200 kg, la Fiat Uno SR offre agilità da pista e comfort urbano da gran turismo. La Nuova Fiat Uno SR dunque unisce il meglio del design italiano, tecnologia e performance sportive, offrendo una nuova definizione di “Super Racing” urbana, pronta a riscrivere le regole della city car del futuro.