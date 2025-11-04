Stellantis leader del mercato in Francia ad ottobre e in tutto il 2025

Nel 2025, Stellantis France conferma la sua posizione di leader nei segmenti delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri con una quota di mercato superiore al 29%. Dall’inizio dell’anno, quattro modelli Peugeot e Citroën figurano nella top 10 delle autovetture più vendute sul mercato: Peugeot 208, Citroën C3, Peugeot 2008 e Peugeot 3008.

Stellantis detiene la prima posizione nel mercato francese delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri

“Con una quota di mercato nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri superiore al 29% e una netta leadership nei propulsori elettrificati superiore al 26%, Stellantis conferma la sua posizione di leadership nel mercato francese. Questi risultati dimostrano la forza del nostro portafoglio marchi e la rilevanza della nostra strategia multi-energia, al servizio della mobilità sostenibile”, ha commentato Xavier Duchemin, Direttore di Stellantis Francia.

Peugeot ha registrato un aumento di quasi 0,6 punti percentuali della quota di mercato nei segmenti delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri nei primi 10 mesi dell’anno, rispetto alle proiezioni del 2024. Questo risultato è trainato dalle vendite alle aziende, con quattro modelli Peugeot (208, 3008, 2008 e 308) nei primi cinque mercati B2B. Nello stesso periodo, Peugeot è leader nelle vendite di veicoli ibridi su tutti i canali, con una quota di mercato del 18%, che raggiunge il 22,7% nel solo mercato aziendale. Inoltre, nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, il marchio ha guadagnato quasi 2 punti percentuali, raggiungendo una quota di mercato del 19,1%.

Stellantis

Sempre a proposito di Stellantis, Citroën prosegue la sua crescita nel mercato delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri, conquistando il 3° posto su tutti i canali con una quota di mercato dell’8,32%, pari a un aumento di 0,9 punti rispetto al 2024. I SUV del marchio registrano una crescita significativa, a dimostrazione del loro crescente appeal tra i clienti: C3 Aircross e C5 Aircross hanno guadagnato una posizione ciascuno nei rispettivi segmenti. ë-C3 Aircross ha ottenuto una performance notevole, guadagnando tre posti rispetto a settembre, ed è ora il 3° modello elettrico più venduto nel suo segmento.

Jeep ha immatricolato quasi 800 veicoli a ottobre, con un aumento del 7,1% delle immatricolazioni di Avenger rispetto a ottobre 2024. Gli ordini hanno raggiunto il livello record degli ultimi 19 mesi, con il 50% degli ordini per la versione completamente elettrica. Per l’intero anno 2025, la quota di mercato è prevista allo 0,62%, con il 21,4% delle immatricolazioni di veicoli completamente elettrici.

Continuando con i marchi di Stellantis, Alfa Romeo ha continuato la sua crescita a ottobre con un aumento delle immatricolazioni del 28,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Dall’inizio dell’anno, il marchio è cresciuto del 51,3% in Francia. Alfa Romeo Junior si conferma leader nel segmento B-SUV premium su tutti i canali e per i clienti privati. Gli ordini seguono un trend molto positivo, con il 52% degli ordini di ottobre per la versione completamente elettrica.

Leapmotor ha confermato il suo slancio a ottobre con 418 immatricolazioni. Il marchio continua il suo trend positivo, mostrando anche un solido portafoglio ordini per i prossimi mesi. La T03 è tra le prime 5 del segmento A, con le immatricolazioni da inizio anno che ne illustrano chiaramente la traiettoria positiva.

Stellantis Pro One conferma la sua leadership nel mercato francese entro il 2025, con una quota di mercato cumulativa che raggiunge il 39,3%. Stellantis Pro One mantiene inoltre la sua posizione di leader nei propulsori 100% elettrici per veicoli commerciali leggeri, con una quota di mercato di quasi il 43% dall’inizio dell’anno.

Nei primi dieci mesi del 2025, Stellantis ha rafforzato la sua posizione di leader nel mercato francese delle immatricolazioni di veicoli 100% elettrici, sia per autovetture che per veicoli commerciali leggeri. Con una gamma completa di oltre quaranta modelli 100% elettrici, i marchi del gruppo rispondono alle esigenze di una mobilità sostenibile. Citroën ë-C3 e Peugeot e-208 sono tra i cinque veicoli elettrici più venduti in Francia.