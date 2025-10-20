Nuova Chrysler 300: ecco come sarebbe in versione station wagon

Al momento il futuro di Chrysler è avvolto nel mistero. Non vi sono infatti molte notizie sul futuro della gamma della celebre casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis. Questo ovviamente desta non poche preoccupazioni tra i fan del brand che temono che la casa americana possa essere una delle prime vittime dei tagli ipotizzati da Stellantis nei mesi scorsi. Questo però non impedisce ai fan del brand si sognare come dimostra un nuovo render apparso sul web che mostra come sarebbe una versione station wagon di una ipotetica nuova Chrysler 300.

Una nuova Chrysler 300 station wagon avrebbe certamente un suo perchè

L’artista digitale Vince Burlapp, noto online come vburlapp, ha immaginato un ritorno sorprendente per la leggendaria Chrysler 300. Dopo la fine della sua produzione lo scorso anno, Burlapp propone una rinascita del modello in una veste del tutto inedita: una nuova Chrysler 300 station wagon, elegante e versatile, costruita sulla piattaforma modulare Stellantis STLA Large – la stessa utilizzata per la Dodge Charger e la Jeep Wagoneer S. Questa architettura supporta sia motorizzazioni elettriche sia a combustione interna, offrendo ampia flessibilità tecnica. L’idea punta a rilanciare Chrysler nel segmento delle familiari premium, con un’auto spaziosa e adatta alle famiglie, ma dal design raffinato e distintivo. In un mercato dominato da SUV e crossover, una 300 wagon rappresenterebbe un ritorno di stile e sostanza per un marchio in cerca di rinnovata identità.

Al momento ovviamente non sappiamo se davvero Chrysler abbia in mente il ritorno del mitico modello sul mercato. Certamente se si vorrà rilanciare il brand diversi modelli dovranno debuttare da qui al 2030 e tra questi ovviamente potrebbe esserci spazio anche per una nuova Chrysler 300. A metà del prossimo anno quando Antonio Filosa dovrebbe rivelare il nuovo piano industriale di Stellantis forse avremo le idee più chiare sul futuro di questo marchio.