Stellantis Italia: Guido Bevilacqua è il nuovo responsabile della business unit Light Commercial Vehicles

Stellantis nelle scorse ore ha annunciato una nomina importante. L’azienda guidata da Antonio Filosa ha infatti confermato ufficialmente che Guido Bevilacqua è il nuovo responsabile della business unit Light Commercial Vehicles dell’azienda per il mercato italiano. Forte di un’esperienza consolidata nel settore automotive e di una comprovata capacità di leadership, Bevilacqua avrà il compito di guidare la strategia e lo sviluppo dei marchi Stellantis dedicati ai veicoli commerciali leggeri, un segmento cruciale per l’azienda.

Guido Bevilacqua si occuperà della strategia e dello sviluppo dei marchi di Stellantis che operano nel settore dei veicoli commerciali

Nel corso della sua carriera, Guido Bevilacqua ha ricoperto ruoli sempre più importanti all’interno di Stellantis, coordinando diverse aree di business, tra cui la vendita di auto nuove e usate, oltre alla gestione dei ricambi. La sua esperienza si estende sia al mercato nazionale sia a quello europeo, permettendogli di avere una visione completa delle dinamiche commerciali e operative del gruppo. Con questa nomina, il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA punta a rafforzare la propria presenza nel settore dei veicoli commerciali leggeri in Italia, puntando su innovazione, efficienza e crescita sostenibile.

Guido Bevilacqua dunque è il nuovo responsabile della business unit Veicoli Commerciali Leggeri di Stellantis in Italia, mantenendo ad interim il ruolo di Responsabile del Business delle auto usate e del brand Spoticar. Subentra a Domenico Gostoli, che lascia l’azienda per seguire nuovi interessi personali. Con questa nomina, Stellantis punta a garantire continuità nelle attività e a rafforzare la propria strategia nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, facendo leva sull’esperienza e sulle competenze di Bevilacqua, già protagonista in ruoli chiave all’interno del gruppo, per guidare crescita e innovazione.