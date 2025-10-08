Stellantis nomina nuovi membri del team dirigenziale mentre prosegue il suo percorso di ripresa

Stellantis, dopo i recenti risultati positivi e in preparazione della presentazione della nuova strategia prevista per il 2026, annuncia oggi importanti cambiamenti nel proprio Stellantis Leadership Team (SLT). Le nuove nomine riflettono la volontà del gruppo di rafforzare ulteriormente la propria organizzazione globale, valorizzando competenze interne e sostenendo la crescita nelle diverse aree di business. Queste decisioni si inseriscono nel percorso di evoluzione avviato dal gruppo per affrontare le sfide del settore automobilistico, accelerare l’innovazione e consolidare la posizione di Stellantis come leader nella mobilità sostenibile e nelle tecnologie del futuro.

Importanti nomine per il team dirigenziale di Stellantis che punta alla ripresa dopo un periodo difficile

Emanuele Cappellano è nominato Responsabile dell’Europa Allargata e dei Marchi Europei, in aggiunta al suo attuale ruolo di responsabile di Stellantis Pro One. Jean-Philippe Imparato si concentrerà ora a tempo pieno sul miglioramento delle prestazioni di guida in Maserati, in qualità di CEO, e su Stellantis & You, riportando a Cappellano. Herlander Zola, attualmente responsabile delle operazioni commerciali per i veicoli commerciali leggeri in Brasile e Sud America, viene nominato responsabile della regione Sud America, succedendo a Cappellano.

Samir Cherfan entra a far parte di SLT, mantenendo le sue responsabilità di responsabile per Medio Oriente e Africa e per la micromobilità. Grégoire Olivier, attualmente responsabile della strategia per la Cina, viene nominato responsabile della regione Cina e Asia-Pacifico e membro dell’SLT. Francesco Ciancia tornerà in Stellantis da Mercedes-Benz come Global Head of Manufacturing il 1° novembre. In quella data, Arnaud Deboeuf lascerà l’azienda per perseguire altre opportunità. Ralph Gilles entra a far parte di SLT in qualità di Global Head of Design. Philippe de Rovira, ex responsabile della regione congiunta Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, lascia Stellantis per intraprendere nuovi impegni di carriera, come reso pubblico a luglio.

“Con queste nuove nomine, stiamo promuovendo talenti eccezionali, sia all’interno che all’esterno, per ruoli di leadership, mentre prepariamo la nostra azienda al successo futuro. Stiamo inoltre consolidando il nostro focus regionale, assegnando responsabilità specifiche alle nostre organizzazioni Asia-Pacifico e Medio Oriente e Africa a livello di SLT”, ha dichiarato il CEO Antonio Filosa.

“Siamo lieti di poter continuare a beneficiare dell’esperienza di Jean-Philippe nel suo nuovo ruolo. Ringraziamo Arnaud e Philippe per il loro contributo nel corso degli anni e auguriamo loro il meglio per i loro impegni futuri”, ha aggiunto Filosa.