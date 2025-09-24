Stellantis Financial Services Brasile raggiunge un record storico

Stellantis Financial Services Brazil (SFS-BR), tramite Stellantis Financiamentos, ha concluso la sua terza emissione di lettere finanziarie, raggiungendo un volume record di 1,7 miliardi di R$, il più grande mai registrato tra le banche automobilistiche del Paese.

Il risultato rafforza la solidità di Stellantis Financial Services Brasile

“Questo risultato dimostra la fiducia del mercato in Stellantis Financial Services Brasile e conferma la velocità con cui stiamo maturando nel Paese. La crescita costante dei portafogli creditizi di Stellantis Financiamentos e Banco Stellantis, unita alla qualità delle nostre operazioni, dimostra che siamo sulla strada giusta: offrire soluzioni complete ed eccellenti ai nostri clienti. Questo traguardo ci spinge a proseguire con determinazione, espandendo il nostro ruolo nel finanziamento automobilistico e consolidando la nostra posizione di leader nel settore”, ha dichiarato Dominique Signora, CEO di Stellantis Financial Services in Brasile e Sud America.

Le prime due offerte pubbliche di Financial Letters sono state condotte da Banco Stellantis, con una forte domanda e risultati di mercato significativi. Ora, Stellantis Financiamentos, la divisione operativa di SFS-BR dedicata al finanziamento diretto ai clienti finali dei marchi Stellantis, sta conducendo la sua prima emissione, raggiungendo un volume storico di 1,7 miliardi di R$, il più grande mai registrato tra le banche del settore automobilistico in Brasile.

L’operazione è stata coordinata da Banco Santander e Banco Bradesco BBI, strutturata in quattro serie con durate da due a quattro anni e ha visto la partecipazione di oltre 40 investitori istituzionali. Il risultato rafforza la solidità di Stellantis Financial Services Brasile e sottolinea la maturità delle sue operazioni nel Paese.

“L’operazione ha visto la partecipazione di circa 40 investitori e la domanda è stata 1,6 volte superiore all’offerta. Questi due fattori, uniti al fatto che questa transazione è stata la più grande offerta pubblica di LF mai realizzata da una banca di una casa automobilistica in Brasile, dimostrano che il mercato continua a dare credibilità alla strategia di Stellantis Financial Services Brazil”, sottolinea Lucas Fernandes, CFO di Stellantis Financial Services Brazil.

Con la ristrutturazione dei servizi finanziari, Stellantis Financial Services Brazil ha consolidato, nel 2023, una nuova struttura composta da tre divisioni operative: Banco Stellantis, Stellantis Financiamentos e Stellantis Locadora. Banco Stellantis è ora responsabile del finanziamento dei concessionari di tutti i marchi Stellantis in Brasile (Abarth, Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot e Ram), nonché dei prestiti agli operatori di flotte. Offre inoltre soluzioni finanziarie per fornitori, carte di credito e altre transazioni strutturate.

Stellantis Financiamentos è responsabile delle attività di vendita al dettaglio, servendo i clienti finali di tutti i marchi dell’azienda in Brasile, sia nel finanziamento che nelle operazioni assicurative e consortili.

Lanciata nell’agosto 2024, Stellantis Locadora offre servizi di outsourcing per flotte aziendali a piccole, medie e grandi aziende. Rivolta al mercato B2B, l’attività offre servizi quali ampia copertura di rete, immatricolazione, veicoli di scorta, gestione di pneumatici e multe, conducenti aggiuntivi e acquisto e consegna di veicoli. Per il mercato B2C, Stellantis Financial Services offre abbonamenti per nuovi veicoli Fiat e Jeep. I clienti che usufruiscono dell’outsourcing per flotte aziendali hanno una copertura nazionale.