Fiat Chrysler: Mike Manley parla di riduzione dei costi e apre alle partnership

Il CEO di Fiat Chrysler Automobiles, Mike Manley, ha annunciato giovedì alla presentazione del bilancio 2018 un programma di austerità. “Dobbiamo eliminare parte dei costi in modo da poter diventare più competitivi. ” Il nuovo numero uno di FCA che ha preso il posto del compianto Sergio Marchionne ha pure confermato di essere aperto ad eventuali partnership. In Europa, si punterà a ridurre i costi amministrativi e migliorare l’efficienza degli impianti. Non si esclude inoltre un taglio della forza lavoro. Probabilmente nei prossimi anni molti dei lavoratori che andranno in pensione non saranno rimpiazzati. Con altri produttori, il gruppo italo americano punta a condividere piattaforme e tecnologie per veicoli.

Ci Si aspetta una maggiore cooperazione nel settore, secondo Mike Manley. Già sotto il suo predecessore Sergio Marchionne, Fiat Chrysler aveva fatto diversi tentativi di trovare una partnership. FCA, come altri produttori di auto, in questo momento si trova sotto pressione a causa delle norme più severe sulle emissioni. A differenza di alcuni concorrenti, la casa automobilistica italo americana ha solo poche auto elettriche e auto ibride in offerta. “Fiat Chrysler vive principalmente dal fatto che le cose negli Stati Uniti ultimamente stanno andando molto bene grazie a Jeep e Ram”, ha affermato l’analista Frank Schwope di NordLB .

“Se le cose dovessero peggiorare anche li allora FCA potrebbe avere dei problemi”. Il mercato statunitense rimane la chiave del successo di Fiat Chrysler, ha dichiarato Arndt Ellinghorst di Evercore ISI. Dopo l’annuncio delle previsioni per il 2019 gli investitori ora dubitano che la settima più grande casa automobilistica del mondo possa raggiungere i suoi obiettivi di profitto. Ieri infatti il titolo di FCA ha perso oltre il 12%.