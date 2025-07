Stellantis Vigo: stop alla Peugeot 2008, salta la produzione

Lo stabilimento Stellantis di Vigo in Spagna sospenderà tre turni di lavoro questa settimana a causa di problemi di fornitura di componenti, il che costringerà lo stabilimento del gruppo automobilistico a interrompere nuovamente parte della produzione. Nello specifico, secondo fonti sindacali, la direzione dello stabilimento ha annunciato che il Sistema 1, dove viene assemblata la Peugeot 2008, non sarà operativo in alcuni turni.

Stellantis sospenderà la produzione a Vigo per tre turni questa settimana per mancanza di componenti

Lo stabilimento Stellantis di Vigo ha annunciato che sospenderà il turno di notte previsto per questo giovedì, seguirà poi la sospensione del turno pomeridiano programmato per domani, venerdì, e infine sarà sospeso anche il turno mattutino di sabato, come comunicato ufficialmente dall’azienda al comitato dei lavoratori nelle scorse ore. Questa decisione arriva dopo che, alcune settimane fa, lo stesso stabilimento automobilistico del gruppo Stellantis aveva già subito una riduzione della produzione a causa di una carenza di componenti essenziali. In quell’occasione, parte della linea produttiva era stata temporaneamente fermata, segnando però il primo blocco della produzione registrato dall’inizio dell’anno. Ora, con questa nuova sospensione di tre turni consecutivi, la situazione si complica ulteriormente.

La direzione del sito produttivo ha deciso di tenere informati i sindacati che assistono i lavoratori della fabbrica nei prossimi giorni qualora si rendesse necessario prolungare ulteriormente le interruzioni delle attività relative al Sistema 1. Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui dovessero arrivare nuove informazioni a proposito di questo stop previsto per lo stabilimento Stellantis di Vigo nel corso dei prossimi giorni.