Stellantis Netherlands estende la garanzia a 8 anni per tutti i marchi

Stellantis Netherlands introduce un nuovo e innovativo programma di garanzia per tutte le immatricolazioni di nuove autovetture e veicoli commerciali, con decorrenza immediata. Nell’ambito dell’impegno volto a rendere la mobilità accessibile, sicura e affidabile, per tutte le nuove immatricolazioni è valida da subito una garanzia fino a 8 anni o 160.000 chilometri per tutti i marchi.

Stellantis Netherlands: garanzia fino a 8 anni o 160.000 km a tutti i clienti che effettuano la manutenzione presso un riparatore autorizzato

Il nuovo periodo di garanzia si applica a tutti i marchi rappresentati da Stellantis Netherlands (ad eccezione di Leapmotor, che attualmente offre una garanzia standard fino a 4 anni) sia per autovetture che per veicoli commerciali, con motore a combustione o trazione elettrica. La nuova garanzia entrerà automaticamente in vigore nel momento in cui la manutenzione prescritta verrà eseguita da un riparatore autorizzato appartenente alla rete ufficiale Stellantis.

Sono disponibili due nuovi livelli di garanzia: una versione standard e una variante più estesa specifica per Alfa Romeo e DS Automobiles, che include anche infotainment, assistenza stradale e condizioni aggiuntive per il trasporto sostitutivo.

La manutenzione periodica eseguita da tecnici qualificati e specializzati consente ai clienti di viaggiare in tutta sicurezza. Ciò contribuisce non solo alla sicurezza e alla tranquillità del conducente, ma anche a un valore residuo più elevato del modello in caso di permuta o vendita. Inoltre, la garanzia estesa è trasferibile a un successivo proprietario, a condizione che la manutenzione sia stata eseguita secondo le linee guida.

La garanzia offerta può essere ulteriormente ampliata grazie a una serie di soluzioni personalizzate pensate per soddisfare le diverse esigenze del cliente. Tra queste possibilità rientra la sottoscrizione di contratti di manutenzione, che possono essere stipulati direttamente al momento dell’acquisto del veicolo e, se lo si desidera, inclusi nel piano di finanziamento, rendendo così più agevole la gestione dei costi.

A completamento dell’offerta, il cliente potrà contare su un sistema di tariffe completamente trasparente e su proposte dedicate, studiate appositamente per coprire sia gli interventi di manutenzione ordinaria che quelli straordinari, garantendo così un servizio efficiente e senza sorprese nel tempo.

Con questo passo, Stellantis Netherlands conferma il suo impegno per una mobilità accessibile, sicura e affidabile per tutti, con la massima certezza per il cliente.