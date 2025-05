Stellantis: ad aprile 6 modelli guidano i rispettivi segmenti in Portogallo

Nelle vendite sul mercato portoghese totale e 100% elettrico, guidato da Stellantis tra i Gruppi e da Peugeot tra i Marchi, nell’aprile 2025 sei modelli in particolare hanno ottenuto risultati molto solidi che hanno permesso loro di primeggiare nei rispettivi segmenti.

Ottimo risultato per sei modelli di Stellantis ad aprile in Portogallo

La nuova Citroën C3 si è distinta non solo per essere stata l’auto più venduta in Portogallo quel mese, con 622 unità, pari al 3,3% di tutte le autovetture immatricolate, ma anche per essere stata la BEV più venduta ad aprile, con una quota del 5,7%, tra tutte le proposte 100% elettriche (VP+LCV). La nuova C3 è stata quindi e naturalmente leader del segmento B nel mese in analisi, con una quota del 7,0%, e anche del segmento B-BEV, con il 19,3% del mercato.

Nel segmento C, il modello più venduto in Portogallo è stata la Peugeot 308, con il 6,4% delle vendite, un marchio che ha posizionato i suoi due SUV del segmento C, Peugeot 3008 e Peugeot 5008, in cima alle rispettive classifiche di vendita. La nuova 3008 è stata il SUV più venduto nel segmento, con una quota del 9,5%, mentre la 5008 è stata il SUV a 7 posti più venduto nel mercato portoghese e si è piazzata al 4° posto assoluto nel mercato C-SUV, con una quota del 6,0%.

Il mercato dei veicoli commerciali leggeri è guidato da Peugeot Partner, che ad aprile rappresentava il 23,3% del suo segmento. Contribuisce a creare una top 3 nel totale dell’anno formato interamente da modelli Stellantis Pro One e con produzione nazionale presso lo stabilimento di Mangualde: Peugeot Partner (il più venduto), Opel Combo (2° più venduto) e Citroën Berlingo (3°). Un’ultima nota per la Citroën Ami, che si conferma consecutivamente il quadriciclo più venduto sul mercato, avendo mantenuto la leadership anche ad aprile con una quota del 33%.