Stellantis celebra i 10 anni del Goiana Automotive Hub

Lo Stellantis Automotive Hub di Goiana, Pernambuco, compirà 10 anni di attività nel 2025, segnando un decennio di trasformazione della realtà locale e un forte impulso allo sviluppo regionale. Inaugurato nel 2015, lo stabilimento brasiliano si è affermato come punto di riferimento mondiale nel settore automobilistico, capace di progettare da zero, sviluppare e produrre prodotti di alta qualità e valore aggiunto.

Stellantis conferma che il primo veicolo dotato di tecnologia Bio-Ibrida prodotto a Goiana sarà lanciato il prossimo anno

Oltre a celebrare la storia, Stellantis immagina un futuro promettente per il Goiana Hub. Grazie agli investimenti da 13 miliardi di R$ recentemente annunciati, l’azienda rinnoverà la sua linea di prodotti, svilupperà tecnologie, attirerà fornitori e creerà posti di lavoro. Nel corso di una conferenza stampa, Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America, ha confermato l’arrivo della tecnologia Bio-Hybrid al Polo nel 2026. Cappellano ha inoltre annunciato l’arrivo di un nuovo marchio e di 6 nuovi prodotti all’orizzonte dal 2025 al 2030.

“Siamo estremamente orgogliosi della storia costruita negli ultimi 10 anni dal Goiana Automotive Hub e condividiamo questa gioia con tutti i nostri dipendenti e partner che ci hanno aiutato a consolidare lo stabilimento come uno degli impianti Stellantis più moderni al mondo. Le prospettive per il futuro sono eccellenti! Avremo un nuovo marchio e 6 nuovi prodotti nello stabilimento tra il 2025 e il 2030. Abbiamo anche confermato che il primo veicolo dotato di tecnologia bio-ibrida prodotto a Goiana sarà lanciato nel 2026”, celebra Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America.

Il Goiana Automotive Hub, che sta per completare la produzione di 2 milioni di unità, ha la capacità di produrre 280 mila veicoli all’anno. Sono oltre 14.700 i dipendenti diretti e indiretti coinvolti nella produzione dei modelli iconici dei marchi Jeep, Fiat e Ram.

“Lo Stellantis Automotive Hub di Goiana continuerà a essere all’avanguardia della tecnologia automobilistica nella nostra regione. Pronto a sviluppare e produrre veicoli sempre più moderni, il nostro stabilimento celebra 10 anni di successi produttivi e punta a un futuro promettente, con nuovi marchi, prodotti e tecnologie ibride”, sottolinea Glauber Fullana, vicepresidente della produzione di Stellantis per il Sud America.

Dopo 10 anni di attività, il Goiana Automotive Hub si è consolidato come un importante vettore di trasformazione socioeconomica, con l’impiego predominante di manodopera locale, che oggi rappresenta oltre l’85% dei lavoratori di Pernambuco, principalmente quelli che vivono nelle vicinanze della fabbrica .

Secondo uno studio condotto da Ceplan (Società di consulenza economica e urbanistica), con l’installazione della fabbrica, Stellantis ha contribuito all’aumento della quota della produzione manifatturiera nel PIL regionale e all’aumento del Valore di Trasformazione Industriale (VTI) della regione sul totale nazionale.

La partecipazione del settore automobilistico al VTI dello stato di Pernambuco è aumentata significativamente, passando dall’1,5% nel 2011 al 12,4% nel 2022. L’arrivo del Goiana Hub ha incrementato la partecipazione del settore industriale al PIL dello stato dal 29% nel 2010 al 34% nel 2021. Questi dati rafforzano la transizione dell’economia di Pernambuco verso un modello più industrializzato e meno dipendente dal settore pubblico, con Stellantis che svolge un ruolo centrale in questo processo di trasformazione economica.

Fino al 2013, prima dell’installazione della fabbrica, la quota di Goiana nel PIL dello Stato era pari a circa l’1,0%. Nel 2021 la quota del PIL dello Stato ha raggiunto il 4,8%. Con il progresso delle attività industriali e l’attrazione di fornitori nella regione, l’industria ha iniziato a dominare lo scenario economico, raggiungendo il 48% del PIL di Goiana nel 2021, rafforzando il ruolo di Stellantis nella trasformazione dell’economia del comune in un polo industriale strategico per Pernambuco.

Dal 2011, il PIL pro capite di Goiana è cresciuto in modo esponenziale: ha registrato un’espansione del 300% tra il 2011 e il 2021, passando da R$ 10.380,90 a R$ 45.259,54. Le entrate fiscali pro capite, in particolare quelle derivanti dall’ICMS, sono aumentate di circa il 222% tra il 2011 e il 2022

A Goiana l’occupazione formale è cresciuta, passando da 19.800 unità nel 2014 a 31.500 unità nel 2024, con una variazione del 59%. La quota di posti di lavoro generati dal Goiana Automotive Hub, compreso il Supplier Park, nell’occupazione formale del comune (RAIS e Novo Caged) è aumentata dal 12,9% nel 2014 a circa il 43,8% nel 2024.

Quasi un quinto (19,5%) dei posti di lavoro è occupato da residenti di Goiana, seguiti dai comuni di Igarassu e Paulista, che ospitano rispettivamente il 15,9% e il 15,3% del totale dei posti di lavoro registrati da Stellantis nel 2025. Alcuni risiedono in comuni più distanti, tra cui i capoluoghi di Pernambuco (Recife, 8,0%) e Paraíba (João Pessoa, 4,2%).

La fabbrica non solo ha generato posti di lavoro diretti e indiretti, ma ha anche stimolato la creazione di un ecosistema automobilistico nella Zona da Mata Norte, attraendo fornitori ed espandendo la filiera produttiva. Il numero di fornitori locali è aumentato da 22 nel 2015 a 38 nel 2025, con la prospettiva di raggiungere quota 100 nei prossimi anni.