Ad aprile Stellantis aumenta la sua quota nel mercato totale EU30 e si conferma leader nelle auto ibride

I risultati di aprile portano altre buone notizie per Stellantis, che per la prima volta quest’anno ha raggiunto una quota di mercato complessiva nell’area EU30 superiore a quella dell’anno scorso. La leadership nel segmento delle auto ibride, già evidenziata alla fine del primo trimestre, è confermata. Anche la leadership nel mercato dei veicoli commerciali e sul mercato complessivo in Francia, Italia e Portogallo rimane solida.

Stellantis conferma la sua leadership nel mercato delle auto ibride

Per la prima volta nel 2025, Stellantis ha aumentato la sua quota di mercato nel mercato UE30, raggiungendo il 17,3% [1] delle vendite ad aprile (+ 0,1 punti percentuali rispetto ad aprile 2024). Due modelli sono nella Top Ten delle vendite, Citroën C3 e Peugeot 208, con Citroën ë-C3 che sale sul podio del segmento B BEV.

Continua il trend positivo degli ordini che hanno superato quota 1.000.000 di unità a metà maggio, anche grazie alla Citroën C3/Aircross che sfiora le 100.000 unità e alla Peugeot 3008 con circa 50.000 Inoltre, Stellantis ha confermato la sua leadership nelle vendite di auto ibride con una quota del 15,1%, in aumento di 4,7 punti percentuali rispetto ad aprile 2024. Peugeot è il marchio in più rapida crescita in questo mercato, raggiungendo il quarto posto nella classifica

Ottima performance anche nel mercato complessivo dei veicoli commerciali: Stellantis Pro One ha confermato la sua posizione n. 1 ad aprile con una quota del 31,1% (+2,3pp rispetto ad aprile 2024) e n. 1 in 8 dei primi 10 mercati

Da inizio anno, in Francia, Italia e Portogallo, Stellantis mantiene saldamente la sua leadership nel mercato totale e in quello dei veicoli elettrici. In Italia, Jeep Avenger è il modello più venduto nel segmento SUV, mentre in Germania Stellantis ha registrato un aumento del 9,9% nei volumi di veicoli passeggeri e del 6% nel mercato totale, e Opel Corsa ha confermato la sua posizione di city car numero 1 sia ad aprile che da inizio anno.

La Corsa ha brillato anche nel Regno Unito, dove è la city car numero 1 ad aprile e da inizio anno. In Spagna, Stellantis è emersa come numero 1 ad aprile nel segmento BEV, grazie principalmente alle prestazioni della Citroën ë-C3 e della Peugeot e-2008, che sono tra le prime 10 più vendute sul mercato E la nuova Opel Frontera, pronta per l’avventura, sta guadagnando terreno nel dinamico segmento B-SUV.

Luca Napolitano, Responsabile delle Operazioni Commerciali di Stellantis, sottolinea: “Il ritorno a una performance positiva in termini di quota di mercato è un segnale estremamente promettente per il futuro e indica che siamo sulla strada giusta per recuperare il terreno perduto. Questa indicazione è supportata dal trend positivo degli ordini, che procede a pieno ritmo, e dalla conferma della nostra leadership in un segmento strategico come quello delle auto ibride, che facilitano la transizione alla mobilità elettrica. È significativo che anche la stampa internazionale abbia iniziato a sottolineare questo primato”.

Luca Napolitano prosegue: “Ritengo importante sottolineare anche i progressi compiuti in mercati competitivi come Germania e Regno Unito, che hanno ottenuto risultati significativi sia in termini di volumiche di quota di mercato. A questo, aggiungerei la brillante performance della Citroën C3: lanciata a fine 2024, ha rapidamente scalato la classifica dei modelli più venduti sul mercato totale EU30, sia nella versione termica che in quella elettrica, raggiungendo infine ad aprile la quinta posizione nel segmento B e la sesta nel mercato delle autovetture. Infine, vale la pena sottolineare le performance di Alfa Romeo in Italia (miglior mese degli ultimi 5 anni, +43% rispetto ad aprile 2024) e in Francia, dove si è affermata tra i marchi premium con la crescita più elevata”.