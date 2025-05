Stellantis premiata da Automotive Business in Brasile

Stellantis continua a progredire nello sviluppo di iniziative che rafforzano le sue politiche e pratiche di equità e inclusione. Nell’ambito di questo progresso, l’azienda è stata premiata per l’evoluzione della partecipazione femminile alla leadership, in un’iniziativa promossa da Automotive Business. Il risultato è stato ottenuto sulla base dell’indagine “Diversity and ESG Survey in the Automotive Sector 2025”, a cui hanno risposto le aziende sulla base di dati ufficiali.

Stellantis è stata premiata per l’evoluzione della partecipazione femminile alla leadership

Questo riconoscimento rafforza l’impegno di Stellantis nel promuovere un ambiente aziendale sempre più equo, paritario e rispettoso. “Riconoscimenti come questo riaffermano il successo del nostro lavoro, che mira a promuovere un ambiente sempre più inclusivo e diversificato. In Stellantis, valorizziamo e rispettiamo ogni professionista, indipendentemente dalle sue origini o identità”, afferma Massimo Cavallo, Vicepresidente Senior delle Risorse Umane di Stellantis per il Sud America.

Nel corso dell’evento, Stellantis è stata rappresentata da Brenda Sznajderhaus, Direttore D&I, Wellbeing and Engagement in Sud America, alla firma degli “Automotive Industry Principles for Diversity and Inclusion”, che rafforzano il percorso che Stellantis sta costruendo su diverse tematiche.

Composto da 14 punti, la firma di questo documento rafforza il percorso su cui ci siamo già evoluti e continuiamo a lavorare: leadership inclusiva, promozione della diversità nella filiera, parità di retribuzione per lavoro equivalente, cultura rispettosa e non discriminazione, pari opportunità, sostegno alla permanenza delle minoranze nel settore, monitoraggio e trasparenza, impegno verso la comunità, sostegno alle famiglie e alla prima infanzia, rappresentanza ai vertici, supporto al cliente e formazione e sensibilizzazione continue.