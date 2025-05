Stellantis: 5 anteprime all’Ecar Show 2025

L’accelerazione dei marchi Stellantis nell’elettrificazione e nell’offerta di una mobilità pulita, sicura e accessibile a tutti consente al Gruppo di essere leader nelle vendite di auto 100% elettriche in Portogallo, come avviene nel mercato all-energy.

A Lisbona Stellantis sarà tra i protagonisti dell’Ecar Show di quest’anno

Quando l’Ecar Show aprirà i battenti venerdì prossimo, 23 maggio, il pubblico troverà rappresentati nove marchi Stellantis con i seguenti modelli: Abarth sarà rappresentata dalla 600e Scorpionissima, la nuova sportiva 100% elettrica della casa dello Scorpione, che è anche il modello di serie più potente di sempre. È dotata di un motore elettrico da 280 CV (207 kW) e accelera da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. Per la prima volta la nuova Abarth 600e Scorpionissima sarà disponibile per i test drive da parte del pubblico.

In Alfa Romeo i visitatori potranno conoscere da vicino l’essenza della versione Elettrica Veloce della nuova Junior da 240 CV, simbolo della sportività Alfa Romeo, e la versione ibrida plug-in del SUV Tonale da 280 CV. Entrambi i modelli saranno disponibili per i test drive.

Citroën presenterà il nuovo SUV ë-C3 Aircross, che debutterà sul mercato nazionale e consentirà al marchio di proporre un’ulteriore proposta in quello che è il segmento con il volume più elevato in Portogallo. Ad essa si aggiungeranno altre tre proposte puramente elettriche: i nuovi modelli ë-C3, ë-C4 e ë-C4 X. I visitatori potranno provare su strada le nuove ë-C3 Aircross e ë-C3.

DS Automobiles occupa un posto speciale nell’edizione di quest’anno dell’ECAR SHOW con una doppia anteprima nazionale. Dal modello DS Nº8, l’iconico e accattivante SUV Coupé, capace di un’autonomia estesa a 750 km (ciclo WLTP). E la DS Nº4, presentata dal marchio qualche giorno fa, è la nuova creazione di DS nel segmento delle berline compatte premium , con l’eccellenza del savoir-faire francese associata alle tecnologie più avanzate. Oltre ai modelli esposti, DS offrirà anche la possibilità di provare su strada i modelli DS 7, DS 9 e DS 4.

I visitatori dello stand FIAT potranno conoscere da vicino l’ultima interpretazione di una delle più grandi icone dell’industria automobilistica, la nuova Grande Panda. Il modello che segna il ritorno di FIAT nel segmento B sarà la versione top di gamma La Prima, che sarà disponibile anche per la guida.

Nell’area espositiva Jeep saranno esposte due importantissime novità del brand , con l’ anteprima nazionale della Compass, nella sua versione First Edition, e dell’Avenger 4xe Overland, equipaggiato con tecnologia elettrificata a 48V che ridefinisce l’offerta di trazione integrale e capacità off-road nel suo segmento. Queste abilità potranno essere messe alla prova durante il fine settimana, previa registrazione, in un test drive senza precedenti su una pista a ostacoli 4×4, allestita in Praça Sony.

Nello stand Leapmotor saranno presenti i due modelli che compongono la sua offerta attuale, la conveniente city car elettrica T03, e l’ultima variante elettrificata del suo SUV familiare, la C10 REEV, dotata della tecnologia Range Extender che coniuga un’esperienza d’uso identica a quella di un’auto 100% elettrica, ma senza alcuna ansia da autonomia, grazie a un’autonomia di 970 km. I modelli Leapmotor T03 e C10 saranno disponibili per i test drive.

Opel sarà presente con la sua nuova gamma di SUV 100% elettrici. Al centro dell’attenzione ci sarà la nuova Frontera Electric, il SUV economico del segmento B che sta per arrivare sul mercato portoghese. Condividerà lo spazio con la Grandland Electric e la Mokka Electric. Sarà questo il trio di modelli senza emissioni che il marchio renderà disponibili anche per i test drive .

Peugeot, marchio leader sul mercato nazionale e con una delle più ampie offerte di veicoli elettrici (BEV) oggi disponibili, sarà rappresentato da un totale di quattro modelli: i nuovi SUV elettrici E-3008 ed E-5008, nonché la E-2008 e la E-308 SW. I visitatori dell’Ecar show interessati a provare l’offerta 100% elettrica di successo di Peugeot potranno farlo a bordo dei modelli E-2008, E-3008, E-5008 ed E-308.

I marchi del gruppo Stellantis proporranno nei loro stand una serie di attività e concorsi con premi e omaggi sempre apprezzati dai collezionisti. Presso lo stand DS Automobiles, ad esempio, sarà disponibile il quiz “The Power of Dreams” , attraverso il quale i partecipanti potranno scoprire quale modello DS sognano. E per far sì che i bambini presenti siano di buon umore, uno di loro realizzerà delle costruzioni con i palloncini. Presso Peugeot si terranno laboratori di truccabimbi “Scopri il Leone che è in te” per i più piccoli.