Stellantis: NextStar Energy inizia la produzione di moduli batteria

NextStar Energy, la joint venture formata da LG Energy Solution e Stellantis, celebra l’inizio ufficiale della produzione di moduli batteria, segnando una pietra miliare significativa nell’aumento delle sue operazioni. “Siamo entusiasti di iniziare la produzione di moduli batteria presso NextStar, che è un punto di riferimento fondamentale per le nostre operazioni”, ha affermato Danies Lee, CEO della joint venture di Stellantis. “Questo lancio di successo è un riflesso della competenza e della dedizione del nostro team all’innovazione di soluzioni energetiche di livello mondiale proprio qui a Windsor”.

NextStar Energy: primo impianto di produzione di batterie per veicoli elettrici su larga scala in Canada

La costruzione è progredita a un ritmo costante, con oltre 7.500 artigiani canadesi che hanno contribuito con quasi 5,7 milioni di ore di lavoro dall’inizio dei lavori di NextStar nel 2022. In media, oltre 2.000 artigiani sono in loco ogni giorno, a dimostrazione della portata e del livello di impegno e collaborazione necessari per completare questo progetto.

L’inizio della produzione di moduli è la sua pietra miliare operativa più significativa fino ad oggi, dimostrando l’impegno di NextStar Energy a diventare un leader del settore nella tecnologia e nella produzione di batterie in Nord America. La fase successiva e finale delle operazioni è la produzione di celle, che dovrebbe iniziare nel 2025, una volta completata la costruzione.

Gli impianti di NextStar Energy saranno in grado di costruire una capacità produttiva annuale di 49,5 gigawattora, sufficienti ad alimentare 450.000 veicoli all’anno. NextStar Energy si concentra anche sulla creazione di una forza lavoro altamente qualificata e diversificata. Le assunzioni sono in corso, con circa 450 dei 2.500 posti di lavoro locali previsti già coperti. I posti di lavoro disponibili sono elencati nella pagina delle carriere del sito Web dell’azienda. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nel corso dei prossimi mesi.