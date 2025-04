Stellantis: Mobilisights collabora con Zubie per migliorare la gestione della flotta con dati telematici integrati

Mobilisights, la business unit Data as a Service di Stellantis, è lieta di ampliare la propria base clienti con un nuovo accordo che fornisce a Zubie un accesso senza interruzioni ai dati dei veicoli connessi Stellantis operativi negli Stati Uniti, consentendo ai clienti Zubie di ottimizzare le operazioni di flotta e noleggio auto con informazioni fruibili. Questo accordo avvicina Mobilisights alla sua visione e missione: rivoluzionare l’esperienza di clienti e aziende grazie al potere trasformativo dei dati automotive, contribuendo a un mondo più intelligente e sicuro.

Mobilisights, la business unit Data as a Service di Stellantis, è il fornitore esclusivo di dati telematici integrati per i 14 marchi di Stellantis

Mobilisights è la fonte esclusiva di dati telematici integrati dei marchi Stellantis, che sfrutta informazioni provenienti da milioni di veicoli dell’azienda. Senza dispositivi aftermarket, i dati nativi dei veicoli possono essere attivati ​​istantaneamente, direttamente dal veicolo al cloud. Il rifornimento e la ricarica dei veicoli elettrici diventano più efficienti poiché i gestori delle flotte monitorano i costi del carburante, lo stato di carica, l’autonomia del veicolo e il rimborso della ricarica. Il monitoraggio dello stato di salute del veicolo consente ai gestori delle flotte di identificare problemi e pianificare la manutenzione preventiva, riducendo i tempi di fermo imprevisti. L’ottimizzazione del percorso riduce ulteriormente i tempi di inattività e aumenta la disponibilità della flotta. Inoltre, i gestori delle flotte possono guidare i conducenti sul comportamento, aumentare la sicurezza e migliorare la reputazione della flotta.

Per i clienti delle flotte di Zubie, questa collaborazione offre vantaggi significativi in ​​termini di manutenzione preventiva, monitoraggio del comportamento dei conducenti e gestione complessiva dello stato di salute dei veicoli. L’accesso ai dati integrati di Stellantis, tramite il pacchetto dati Mobilisights Fleet Plus, consente agli operatori di flotte di monitorare i segnali quasi in tempo reale, inclusi l’efficienza del carburante, la diagnostica del motore e la lettura del contachilometri, senza la complessità o i costi di installazione di dispositivi aftermarket. In combinazione con la piattaforma intuitiva e l’analisi diagnostica di Zubie, questa soluzione integrata ridurrà i tempi di fermo dei veicoli, migliorerà la sicurezza dei conducenti e ridurrà i costi operativi delle flotte.

Per i clienti di autonoleggio Zubie, l’accesso ai dati dei veicoli connessi a Stellantis garantisce visibilità quasi in tempo reale sulla posizione del veicolo, sui livelli di carburante e di carica e sugli avvisi diagnostici, tutti elementi essenziali per una rapida gestione dell’inventario a noleggio. I clienti di Zubie Rental Connect possono ora beneficiare degli insight di livello OEM di Mobilisights per migliorare l’utilizzo delle risorse, ridurre gli errori amministrativi, semplificare i resi e aumentare la protezione di veicoli e conducenti grazie al monitoraggio della posizione GPS e dei guasti meccanici. Queste funzionalità migliorano il processo decisionale operativo e aumentano sia la soddisfazione del cliente che la redditività degli operatori di noleggio.

“Siamo entusiasti di collaborare con Zubie, che sfrutterà i dati dei veicoli connessi di Stellantis per migliorare la sicurezza e l’efficienza delle flotte dei suoi clienti. Questa collaborazione consentirà a Zubie, grazie alla qualità dei nostri dati, di fornire servizi di gestione completa delle risorse, fornendo informazioni precise su posizione, manutenzione, livelli di carburante o di ricarica, il tutto unito a una migliore supervisione da parte dei conducenti, migliorando così la sicurezza e riducendo i costi operativi”, spiega Aditya “Eddie” Nath, Vicepresidente Vendite per il Nord America.

“Con Mobilisights, abbiamo un accesso esclusivo ai dati di milioni di veicoli Stellantis connessi. Zubie supporta da tempo i clienti con soluzioni basate su OBD, ma questa evoluzione verso l’accesso diretto ai dati OEM rappresenta un significativo passo avanti. Riduce i tempi di installazione, semplifica le operazioni e sblocca nuove efficienze per i nostri clienti di flotte commerciali, noleggio, peer-to-peer e concessionari. Siamo entusiasti di continuare a essere leader nell’innovazione telematica e di offrire soluzioni più intelligenti e semplici, in grado di adattarsi alle esigenze dei nostri clienti”, afferma Chad Caswell, CEO di Zubie. L’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni telemetriche avanzate, personalizzate in base alle esigenze degli operatori, crea un valore incredibile in un mercato difficile.

Mobilisights integra le più recenti soluzioni digitali per stare al passo con l’evoluzione del panorama della privacy dei dati. La privacy e la sicurezza dei dati sono una priorità assoluta per Mobilisights, con una protezione end-to-end del flusso di dati. I dati vengono condivisi solo dopo aver ricevuto un consenso esplicito e informato.