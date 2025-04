Stellantis Financial Services Italia: Pier Marco Alciati nominato Direttore Generale

Stellantis Financial Services Italia ha annunciato nelle scorse ore una nuova riorganizzazione ai vertici con l’annuncio del nuovo Top Management. A partire dal 23 aprile 2025, infatti Pier Marco Alciati assumerà la carica di General Manager, mentre Giulio Viale sarà nominato Deputy General Manager.

Pier Marco Alciati è stato nominato Direttore Generale e Giulio Viale Vice Direttore Generale di Stellantis Financial Services Italia

Questo passaggio di consegne si inserisce in un processo di continuità, previsto dalla Governance della collaborazione tra Stellantis Financial Services Europe S.A. e Santander Consumer Finance S.A., che stabilisce una rotazione regolare tra le due posizioni apicali. La riorganizzazione del management si accompagna inoltre alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per l’anno 2025 e del nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica per il triennio 2025-2027.

Pier Marco Alciati ha iniziato la sua carriera professionale in Santander Consumer Bank Italia, dove ha ricoperto incarichi via via più rilevanti nell’ambito commerciale e marketing. A partire dal 2009 è stato nominato Direttore Vendite e Marketing, occupandosi anche della gestione di importanti partnership white label nel settore automotive. Nel 2019 ha assunto la guida operativa di Banca PSA Italia in qualità di Direttore Generale, una joint venture tra PSA Group e Santander Consumer Finance. Con la nascita di Stellantis Financial Services Italia il 3 aprile 2023, Alciati è stato nominato Vice Direttore Generale.

Giulio Viale ha avviato la propria carriera nel 1988 all’interno di Fiat Chrysler Automobiles (FCA), dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel comparto dei servizi finanziari. Dopo un primo percorso nell’area Finanza, ha sviluppato una profonda esperienza nel settore del finanziamento ai concessionari, operando sia sul mercato italiano che su quello internazionale. Nel 2018 ha assunto il ruolo di responsabile dei servizi finanziari per il mercato italiano all’interno di FCA Bank S.p.A. In seguito, con la costituzione di Stellantis Financial Services Italia il 3 aprile 2023, è stato nominato Direttore Generale della nuova realtà finanziaria del Gruppo.

Il neo Direttore Generale di Stellantis Financial Services Italia, Pier Marco Alciati, ha espresso grande entusiasmo per la nuova responsabilità affidatagli, affermando: “Accolgo con entusiasmo la nuova nomina, convinto che, insieme a tutto il Team, potremo continuare il percorso intrapreso per traguardare con successo i nostri obiettivi di business e per essere il punto di riferimento per chi ogni giorno sceglie con fiducia le nostre soluzioni di mobilità.”

Anche Giulio Viale, da poco nominato Vice Direttore Generale, ha condiviso il proprio impegno e ottimismo: “Con il supporto di tutta la squadra di Stellantis Financial Services Italia, prosegue il mio impegno al fianco del Gruppo Stellantis e della sua Rete di Concessionari, guardando con fiducia alle prossime sfide ed opportunità, con una visione ben definita per il nostro futuro e per la nostra crescita.”