A Milano, nel periodo dell’anno in cui si celebrano il design, lo stile italiano, l’eleganza e l’innovazione, Maserati è ospite della Boutique Larusmiani, per una straordinaria Avant Première del FuoriConcorso, evento esclusivo dedicato alla cultura automobilistica che si terrà il 24 e 25 maggio a Villa del Grumello e Villa Sucota a Como. In occasione della Milano Design Week 2025, un prototipo dell’avveniristica auto da corsa costruita dalla Casa del Tridente dal 1955 al 1957 sarà protagonista nel Quadrilatero della Moda, location iconica e sede – in Via Pietro Verri, 10 – dello storico marchio Larusmiani, sinonimo di qualità “Hand-Made in Italy” da oltre un secolo. In questa occasione viene esposta una Maserati 200S.

La Maserati 200S in mostra alla Galleria Automobilistica Larusmiani durante la Milano Design Week 2025

Maserati e Larusmiani, d’altro canto, sono entrambi ambasciatori del “Lusso Italiano” nel mondo, uniti da una forte vocazione per un design elegante e senza tempo: due marchi che hanno saputo dare vita a prodotti entrati nell’immaginario collettivo e divenuti icone.

La Maserati 200S esposta ne è solo un esempio. Fu il secondo modello prodotto dalla casa automobilistica modenese, nell’aprile del 1956, con carrozzeria sportiva Fiandri. Fu utilizzata in diverse competizioni da piloti come Gilberto Cornacchia (figlio dell’allora titolare della concessionaria Maserati di Milano) e il napoletano Mennato Boffa, fino al maggio del 1960. La vettura montava un motore quattro cilindri in linea, derivato da quello della 150S, con cilindrata di 1.993 cc e due carburatori Weber 45 DCO3, in grado di erogare una potenza di 190 CV a 7.400 giri/min.

Questa 200S, dopo la sua attività sportiva, rimase negli stabilimenti Maserati fino al 1999, quando entrò a far parte della Collezione Panini di Modena; nello stesso anno fu poi venduta all’attuale proprietario, che ne iniziò il restauro per riportarla agli antichi splendori.

La scintillante 200S rossa non è l’unico “pezzo di design” che Maserati mette in mostra durante la Milano Design Week 2025. Il brand è presente anche insieme all’azienda di arredamento Giorgetti con una collaborazione che celebra il savoir-faire italiano e la ricerca dell’innovazione, attraverso la presentazione di due opere nate dal perfetto connubio tra stile e innovazione tecnologica: una collezione di interior design e un esemplare unico Grecale del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie.