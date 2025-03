Stellantis annuncia nuove importanti partnership in Brasile

Stellantis non si distingue solo nel settore automobilistico. L’azienda, una delle più grandi case automobilistiche al mondo, ha tra i suoi pilastri istituzionali la promozione della cultura locale e la salvaguardia del patrimonio dei territori in cui è presente. Nel 2025 l’azienda rafforzerà questo impegno con nuove partnership culturali a Minas Gerais, Pernambuco e San Paolo in Brasile. Così facendo, contribuisce alla valorizzazione dell’arte e della storia, oltre a rafforzare lo sviluppo socioculturale di alcune delle comunità in cui è presente.

A San Paolo, Stellantis annuncia la partnership con MASP e Instituto Tomie Ohtake

“Crediamo che sostenere iniziative culturali significhi investire nello sviluppo della società. L’arte ha il potere di trasformare le realtà, preservare la storia e ispirare le nuove generazioni. Pertanto, riaffermiamo l’impegno di Stellantis nel valorizzare il patrimonio culturale attraverso partnership con istituzioni leader in Brasile. Queste iniziative ampliano l’accesso alla cultura e rafforzano i nostri legami con il Paese”, sottolinea Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America.

A San Paolo, Stellantis diventa partner del MASP (Museo d’Arte Assis Chateaubriand di San Paolo), uno dei musei più importanti dell’America Latina. Punto di riferimento internazionale, il MASP ospita una collezione di oltre 11mila opere, tra cui dipinti, sculture, oggetti, fotografie e abiti di diverse epoche, rappresentativi della produzione europea, africana, asiatica e americana.

Sempre nella capitale San Paolo, l’azienda avvia anche una partnership con l’Istituto Tomie Ohtake, uno spazio dedicato all’arte contemporanea e alla valorizzazione della diversità culturale. Inaugurato nel 2001, l’istituto rende omaggio al pittore, incisore e scultore giapponese Tomie Ohtake, promuovendo mostre, attività didattiche e riflessioni sulle arti visive, l’architettura e il design.

Le partnership con istituzioni artistiche di San Paolo potranno contare anche sul sostegno di Casa Fiat de Cultura, il primo centro culturale di un’azienda automobilistica in Brasile. La collaborazione tra Casa Fiat de Cultura e le istituzioni di San Paolo promuoverà lo scambio culturale tra Belo Horizonte e San Paolo attraverso mostre, corsi e attività didattiche.

Situata a Belo Horizonte (MG), Casa Fiat de Cultura ha già ospitato più di 90 mostre ed esposto più di 2mila opere d’arte, offrendo una programmazione plurale e completa, che abbraccia diversi movimenti e linguaggi artistici, dal Rinascimento al Barocco, dal Futurismo e Modernismo all’arte contemporanea. Nel corso della sua storia, più di 4,5 milioni di persone hanno visitato le sue mostre, che hanno portato al pubblico opere di Caravaggio, Rodin, Chagall, Tarsila do Amaral, Portinari, Aleijadinho e Amilcar de Castro, tra gli altri grandi nomi dell’arte mondiale.

A Pernambuco, Stellantis è presente presso l’Istituto Ricardo Brennand, uno degli spazi culturali più rinomati di Recife. Inaugurato nel 2002, l’istituto ospita una preziosa collezione artistica e storica proveniente dalla collezione privata dell’industriale Ricardo Coimbra de Almeida Brennand. Noto come Castello di Brennand, lo spazio coniuga patrimonio e natura e vanta una delle infrastrutture museali più moderne del Paese, ospitando un complesso che comprende la Pinacoteca, il Museo del Castello di São João, la Galleria, la Biblioteca, il Parco delle Sculture Jardins e la Cappella di Nossa Senhora da Graças.

Nel Minas Gerais, Stellantis annuncia una nuova partnership con l’Istituto Inhotim, uno dei più grandi musei d’arte contemporanea all’aperto e giardini botanici. Le importanti iniziative congiunte degli ultimi anni sono state rafforzate e ora Stellantis è la “Flotta Ufficiale di Inhotim”, con vetture dei suoi marchi iconici a disposizione del team dell’istituto, garantendo efficienza nelle operazioni di logistica e trasporto, sempre allineate agli standard di eccellenza e mobilità che lo spazio richiede.

Situato a Brumadinho (MG), Inhotim occupa una superficie di 140 ettari e ospita un’imponente collezione distribuita in 24 gallerie e spazi esterni, con circa 500 opere di rinomati artisti nazionali e internazionali. Grazie alle sue dimensioni e alla sua posizione, tra i biomi della Foresta Atlantica e del Cerrado, Inhotim consente agli artisti di creare opere in modo unico e innovativo, oltre a consentire l’esposizione permanente di opere di grandi dimensioni che, in genere, non potrebbero essere esposte nei musei tradizionali.

Durante tutto l’anno, le partnership culturali di Stellantis promuoveranno una programmazione specifica in ogni regione, tra cui mostre, esposizioni, visite guidate, progetti educativi e altri eventi. Queste iniziative mirano a democratizzare l’accesso all’arte e alla cultura, oltre a incoraggiare e valorizzare le diverse espressioni artistiche brasiliane.