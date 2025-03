Stellantis annuncia cambiamenti in Sud America

Per rafforzare ulteriormente le sue attività in Sud America, Stellantis sta potenziando la sua struttura organizzativa con una nuova e importante mossa nel team dirigenziale. Maiara Castro assume la carica di Vicepresidente della Qualità per il Sud America, succedendo a Geraldo Barra, che affronterà nuove sfide all’interno dell’azienda, la cui nomina è ancora in corso.

Novità all’organigramma del gruppo Stellantis in Sud America

Laureata in Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni presso la PUC Minas e con un master in Project Management presso la Fundação Dom Cabral, Maiara Castro vanta 18 anni di esperienza presso Stellantis. Fino a qualche giorno fa, ha lavorato allo sviluppo di Peugeot nella regione, svolgendo un ruolo essenziale nel consolidamento del marchio e nel miglioramento dell’esperienza del cliente.

Erica Schwambach è la nuova Vice President of Business Development per Stellantis in Sud America. È in azienda dal 2011, dove ha lavorato nelle aree Purchasing, Product Development e Supply Chain. Érica ha conseguito una laurea in Relazioni Internazionali presso l’Istituto Brasiliano dei Mercati dei Capitali (Ibmec) e una specializzazione in Gestione Aziendale presso la Fundação Dom Cabral.

Matias Pablo Merino è stato nominato Vice President of Supply Chain per il Sud America. Con oltre 25 anni di solida esperienza nel settore automobilistico, Matias Pablo Merino è entrato a far parte dell’azienda nel 2017, ricoprendo il ruolo di Supply Chain Design & IBT Manager in Argentina. Nel 2019 ha assunto la responsabilità dell’area Demand Planning e Order Management in Brasile. Matias è laureato in Scienze Politiche e Governo.

I nuovi dirigenti riferiranno a Emanuele Cappellano, Presidente di Stellantis per il Sud America. “Diamo il benvenuto a Maiara, Erica e Matias nelle loro nuove sfide. Con la loro esperienza e leadership, saranno essenziali per guidare ulteriormente i nostri standard di eccellenza ed efficienza operativa nella regione. Siamo pienamente fiduciosi che otterranno grandi risultati in questo nuovo viaggio”, ha affermato il Presidente di Stellantis per il Sud America.