Leapmotor arriva anche nel Regno Unito: aperti gli ordini

I veicoli elettrici Leapmotor T03 e C10 sono in vendita da oggi anche nel Regno Unito: il nuovo marchio automobilistico punta a portare nel Regno Unito una proposta di “valore senza compromessi”. Con la T03 a partire da un prezzo sorprendentemente conveniente di £ 15.995, ovvero £ 199 al mese, e finanziamenti PCP con TAEG allo 0%, la nuova gamma offre il miglior rapporto qualità-prezzo tra tutti i marchi di auto elettriche, offrendo di serie i massimi livelli di qualità, specifiche e tecnologia su tutti i modelli.

In UK aperti gli ordini per i veicoli elettrici Leapmotor T03 e C10 ad alta tecnologia e convenienti

Frutto di una partnership unica tra Stellantis, uno dei più grandi marchi automobilistici al mondo, e l’azienda cinese leader nel campo della tecnologia, Leapmotor, questo rappresenta un nuovo e audace modello di vendita per un marchio di veicoli elettrici nel Regno Unito.

La joint venture internazionale è guidata da Stellantis, azionista al 51%, che vanta una storia senza pari di 130 anni nel settore automobilistico del Regno Unito, oltre al know-how di 14 marchi internazionali e una presenza globale in oltre 170 paesi. Di fondamentale importanza per il Regno Unito, questa partnership pionieristica inizia con 44 rivenditori Leapmotor, che entro la fine del 2025 diventeranno più di 80.

Tutti fanno parte della rete Stellantis esistente, offrendo a Leapmotor e ai suoi clienti la massima tranquillità grazie all’accesso al suo personale esperto, oltre alla sua consolidata rete post-vendita e all’infrastruttura logistica. Tutti i prodotti Leapmotor sono coperti da una garanzia completa di quattro anni, mentre la batteria presenta una garanzia separata di otto anni.

Grazie alle eccezionali capacità di Leapmotor in termini di ricerca, sviluppo e tecniche di produzione, T03 e C10 superano gli standard di mercato per la tecnologia. Un’unica specifica estremamente ben equipaggiata per T03 e C10 garantisce un valore eccezionale e semplifica notevolmente la scelta di un modello.

Damien Dally, amministratore delegato di Leapmotor UK, ha affermato: “Queste nuove entusiasmanti auto elettriche incarnano la nostra audace missione di essere il marchio di veicoli elettrici con il miglior rapporto qualità-prezzo nel Regno Unito, offrendo il massimo livello di specifiche e il massimo livello di tecnologia, di serie. Crediamo che i clienti non debbano scendere a compromessi sulla qualità per convenienza e che questa sia davvero una proposta di valore senza compromessi per gli acquirenti di auto nel Regno Unito”.

” Ciò che rende Leapmotor unica è il fatto che siamo supportati dall’ampia ed esperta rete di rivenditori Stellantis UK e dall’assistenza post-vendita, che a sua volta garantisce ai clienti una tranquillità senza pari. La combinazione della nostra tecnologia all’avanguardia, delle specifiche eccezionali, del rapporto qualità-prezzo e di un’infrastruttura di concessionari consolidata significa che, a differenza di altri marchi automobilistici che si uniscono al mercato del Regno Unito, gli acquirenti non faranno un salto nel vuoto quando sceglieranno una Leapmotor.”

Al prezzo di £ 15.995, la Leapmotor T03 è disponibile a partire da appena £ 199 al mese per quattro anni, con un deposito di £ 199 e 0% APR. Una berlina compatta che offre spazio e praticità da segmento B a un prezzo da segmento A, la T03 è divertente da guidare e ha un’autonomia WLTP fino a 165 miglia e una batteria da 37,3 kWh.

Le eccezionali specifiche di serie includono un touchscreen da 10,1 pollici per l’infotainment centrale con avviamento senza chiave, un tetto panoramico da 42 pollici con parasole elettrico, climatizzatore, quadro strumenti LCD da 8 pollici, telecamera posteriore, cerchi in lega da 15 pollici, specchietti elettrici riscaldati e alzacristalli elettrici integrali e 10 funzioni ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), per una guida intelligente di Livello 2.

Mettendo l’eccellenza a portata di mano, la Leapmotor C10 è un grande SUV del segmento D che costa solo £ 36.500 ed è disponibile a £ 399 al mese per quattro anni, con un deposito di £ 399. Utilizzando l’innovativa tecnologia Cell-to-Chassis di Leapmotor, che integra le celle della batteria nella struttura del veicolo, la C10 è dotata di una batteria ad alte prestazioni da 69,9 kWh e un’autonomia WLTP fino a 263 miglia.

Offre inoltre una serie di funzionalità standard premium che normalmente non si trovano in questa fascia di prezzo, tra cui sedili anteriori riscaldati e raffreddati elettricamente, cerchi da 20 pollici, tetto apribile panoramico, telecamera con visione a 360 gradi, volante riscaldato, impianto hi-fi premium con 12 altoparlanti, touchscreen centrale HD da 14,6 pollici e quadro strumenti da 10,25 pollici.

Inoltre, il sistema di illuminazione ambientale intelligente della C10 può essere sincronizzato con la musica, creando un’esperienza visiva e acustica immersiva. Anche l’eccezionale connettività per smartphone è di serie, con fino a cinque postazioni di ricarica in tutto il veicolo: due nella fila anteriore (USB Type-A e Type-C) e due nella zona posteriore (USB Type-A e Type-C), oltre a un pad di ricarica wireless da 15 W tra i sedili anteriori.

La sicurezza è garantita anche dalle cinque stelle Euro NCAP e dai sistemi di assistenza alla guida di livello 2, che includono 12 sensori ad alta precisione e 17 funzioni avanzate, tra cui frenata di emergenza avanzata, assistenza al mantenimento della corsia, rilevamento degli angoli ciechi e cruise control adattivo.