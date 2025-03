Stellantis nomina un nuovo responsabile in Messico

Stellantis Nord America ha annunciato nelle scorse ore la nomina di Daniel Alejandro González come CEO di Stellantis México. Nel suo nuovo ruolo Gonzales riferirà ad Antonio Filosa, COO del gruppo nelle Americhe e della qualità di Stellantis, con efficacia immediata.

Daniel Alejandro González è il nuovo CEO di Stellantis in Messico

Daniel Gonzales ha più di 23 anni di esperienza, 17 dei quali in Stellantis, dove ha occupato diversi ruoli di interesse in finanza in diversi mercati, diventando COO nella regione Asia – Pacifico del 2023, dove ci sono stati risultati importanti come la crescita delle operazioni del gruppo automobilistico nel Sud dell’Asia e espansione della rete di distributori in oltre 18 paesi in tutta la regione India Asia-Pacifico.

“Daniel Gonzales ha una grande conoscenza dell’industria automobilistica e grandi capacità di guida che miglioreranno le nostre operazioni in Messico portandole ad un livello ancora più alto” ha detto Antonio Filosa. Dopo 25 anni di servizio, Carlos Quezada, CEO di Stellantis México, ha annunciato la sua intenzione di andare in pensione a fine marzo.

Il percorso professionale di Daniel Alejandro González inizia nel 2002 presso KPMG Venezuela, dove ha lavorato fino al 2008. Successivamente, nel 2008, ha assunto il ruolo di Responsabile contabilità e tasse presso FCA Venezuela LLC. Nel 2009, ha ricoperto la posizione di Responsabile stabilimento e costi della stessa azienda, per poi diventare Responsabile commerciale e Responsabile finanziario nel 2012. Nel 2014, ha preso il ruolo di Finanza internazionale per FCA LATAM, mentre nel 2016 è diventato Responsabile del gruppo Jeep Finance e NAFTA in FCA US.

L’anno successivo, nel 2017, ha assunto la posizione di Direttore della pianificazione e analisi finanziaria per il Nord America, gestendo anche la finanza della catena di fornitura in FCA US. Nel 2018, ha ricoperto il ruolo di Direttore della finanza manifatturiera, pianificazione e analisi finanziaria sempre in FCA US. Due anni dopo, nel 2020, è diventato Direttore della finanza produzione e sanità per il Nord America in FCA US. Dopo la fusione che ha portato alla creazione di Stellantis, nel 2021 ha assunto il ruolo di CFO per l’India e la regione Asia Pacifico, per poi essere nominato COO per i mercati ASEAN nel 2023. Infine, nel 2025, Daniel Alejandro González, come abbiamo appena detto, diventerà CEO di Stellantis Mexico.