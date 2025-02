Stellantis: il produttore di batterie ACC valuta di ridurre il personale

La joint venture tra Stellantis, TotalEnergies e Mercedes-Benz, Automotive Cells Company (ACC), sta valutando una possibile riduzione della forza lavoro nelle sedi di Bordeaux e Parigi. Il settore automobilistico sta attraversando un periodo di tagli occupazionali, coinvolgendo produttori di componenti, costruttori e subappaltatori, e anche ACC potrebbe presto rivedere al ribasso il proprio organico.

Matthieu Hubert, segretario generale della società specializzata in batterie per veicoli elettrici, ha dichiarato a Sud Ouest che la transizione all’elettrico si sta rivelando più complessa del previsto. Per questo motivo, ACC ha avviato trattative con le parti sociali per un accordo di risoluzione collettiva, che prevederebbe uscite volontarie.

Sebbene le discussioni siano ancora in corso, Hubert non ha confermato la possibile eliminazione di circa 100 posti di lavoro, per lo più nelle funzioni di supporto, su un totale di 2.000 impiegati in Francia, come riportato dalla stampa locale.

Le eventuali risoluzioni anticipate dei contratti potrebbero avere conseguenze dirette sul centro di ricerca e sviluppo dell’Automotive Cells Company (ACC) con sede a Bordeaux, così come sugli uffici della direzione generale situati a Parigi. Tuttavia, queste misure non andrebbero a influenzare l’attività della gigafactory recentemente inaugurata a Douvrin, che continuerà la produzione, seppur a un ritmo contenuto, delle batterie destinate a diversi modelli elettrici.

Tra questi figurano la Peugeot e-3008 e la Peugeot e-5008, oltre all’Opel Grandland Electric, veicoli assemblati negli stabilimenti produttivi situati in Francia e in Germania. La fabbrica di Douvrin, quindi, manterrà il proprio ruolo strategico nella fornitura di componenti essenziali per l’elettrificazione della gamma dei marchi coinvolti, senza subire gli effetti delle possibili riduzioni di personale previste per altre sedi da Automotive Cells Company – ACC. Vedremo dunque in proposito quali altre novitàò arriveranno nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane.