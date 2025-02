Stellantis annuncia cambiamenti organizzativi importanti in Germania e Polonia

La nuova governance di Stellantis in Germania continua a prendere forma e porta a una nuova nomina a una posizione importante all’interno dell’organizzazione di vendita tedesca: Christine Schulze Tergeist è ora responsabile del business per i marchi Stellantis Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia in Germania come Brand Country Director. In precedenza, è stata Direttore del Customer Management Office, che comprende le funzioni Media, Digital & CRM e Online Sales per tutti i marchi. Christine Schulze Tergeist sostituirà Niccolò Biagioli nella gestione dei marchi premium, il quale contemporaneamente si occuperà del team vendite europeo del marchio Citroën e contribuirà a dare forma all’attuale offensiva di prodotto.

Importanti novità per il gruppo Stellantis in Germania e Polonia

“Vorrei ringraziare espressamente Niccolò Biagioli, che negli ultimi anni ha creato una solida base per i nostri marchi premium in Germania”, ha affermato Florian Huettl, CEO di Opel e responsabile di Stellantis Germania. “Gli auguro ogni successo nel suo nuovo incarico a livello di vendite europeo. Allo stesso tempo, non vedo l’ora di collaborare con Christine Schulze Tergeist nel suo nuovo ruolo e sono ottimista riguardo al futuro. Sono fermamente convinto che questa decisione personale ci porterà più avanti.”

Ma cambiamenti importanti si registrano anche negli stabilimenti di Stellantis in Polonia. Tomasz Gębka, attualmente direttore dello stabilimento Stellantis Passenger Car di Tychy, assumerà l’incarico di Manufacturing Chief Engineer per veicoli commerciali (LCV), con responsabilità globale per l’implementazione di progetti nell’ambito dell’offensiva di prodotto Pro One, che è una delle aree chiave dell’attività di Stellantis.

Janusz Puzoń, attualmente direttore dello stabilimento Stellantis Drive Units di Tychy, sostituirà Tomasz Gębka come direttore dello stabilimento di autovetture di Tychy. Nel suo nuovo ruolo, si concentrerà sulla produzione di tre modelli del segmento B importanti per la gamma di modelli Stellantis in Europa: Jeep Avenger, Fiat 600 e Alfa Romeo Junior, nonché sul lancio delle loro successive versioni, nonché sul proseguimento della trasformazione energetica dello stabilimento di Tychy.

Sławomir Czernecki, attualmente direttore del reparto di assemblaggio principale presso lo stabilimento Stellantis di Gliwice dedicato ai grandi veicoli per le consegne, sostituirà Janusz Puzoń come direttore dello stabilimento di propulsione di Tychy, dove continuerà la produzione e ottimizzerà i sistemi di qualità.

La divisione automotive di Stellantis in Polonia è composta da quattro stabilimenti produttivi situati a Gliwice, Tychy e Skoczów. Si tratta anche dello SWX Software Center, che sviluppa l’architettura elettronica per i futuri veicoli SDV, con sede a Gliwice. I loro compiti sono allineati con le aree chiave del piano strategico Stellantis Dare Forward 20230, le più importanti delle quali sono la completa elettrificazione della gamma di modelli Stellantis, il predominio nel mercato globale dei veicoli commerciali e lo sviluppo di veicoli intelligenti definiti dal software (SDV). Negli ultimi anni sono stati implementati nelle aziende polacche numerosi progetti per un valore complessivo di oltre 800 milioni di euro, incentrati su moderni sistemi di produzione e tecnologie del futuro.