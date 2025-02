Vauxhall Motors annuncia l’addio del suo amministratore delegato

Vauxhall Motors, marchio di Stellantis che opera nel Regno Unito, annuncia la partenza del suo amministratore delegato, James Taylor. Il suo successore sarà annunciato a tempo debito e, nel frattempo, Eurig Druce, Group Managing Director, Stellantis UK, assumerà la responsabilità di Vauxhall.

James Taylor saluta Vauxhall: a breve il nuovo CEO

James Taylor ha iniziato la sua carriera in Vauxhall nel 1997, nell’ambito del programma di laurea triennale. In 25 anni, Taylor ha ricoperto ruoli commerciali senior nelle vendite e nella flotta, culminando con la sua nomina a Managing Director di Vauxhall nel 2022.

Eurig Druce, Group Managing Director, ha affermato: “Vorrei ringraziare sinceramente James per oltre un quarto di secolo di lealtà e dedizione a Vauxhall. James lascia Vauxhall pronto per la transizione del Regno Unito verso un futuro elettrico e, a nome dei suoi numerosi colleghi e amici, gli auguro personalmente tutto il meglio per il futuro”.

James Taylor ha affermato: “Ho iniziato a lavorare in Vauxhall Motors con un programma di tirocinio nel 1997 e da allora ho lavorato per l’azienda, fino a ricoprire il ruolo di amministratore delegato nel 2022. Dall’era della General Motors al Groupe PSA fino a Stellantis, è stato un viaggio straordinario fatto con persone straordinarie lungo il cammino. Vorrei ringraziare tutti i miei colleghi, passati e presenti, per i loro straordinari contributi a ciò che è stato realizzato, in particolare negli ultimi anni, trasformando Vauxhall attraverso design, tecnologia e marketing in un marchio elettrico, e auguro loro ogni successo per il futuro”.