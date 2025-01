Stellantis ha recentemente registrato il marchio Talbot in Francia

Sebbene possa sembrare incredibile, Stellantis ha recentemente depositato il marchio Talbot presso l’Istituto Nazionale della Proprietà Industriale francese, suggerendo un possibile ritorno sul mercato. Tuttavia, con un portafoglio già ricco di marchi come Citroën, DS Automobiles, Peugeot, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler, Vauxhall e Abarth, ci si chiede se questa mossa abbia un senso strategico.

Stellantis ha recentemente depositato il marchio Talbot presso l’Istituto Nazionale della Proprietà Industriale francese

Talbot, un’icona dell’automobilismo francese, ha una storia affascinante. Nata all’inizio del Novecento dalla collaborazione tra l’imprenditore francese Alexander Darracq e l’aristocratico inglese Lord Shrewsbury e Talbot, si distinse per le sue auto di lusso e le imprese sportive, specialmente nelle competizioni di resistenza come la 24 Ore di Le Mans. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il marchio visse un periodo turbolento, passando di mano in mano: dalla Simca alla Chrysler, fino all’acquisizione da parte del gruppo PSA (Peugeot-Citroën) alla fine degli anni ’70. In quegli anni, Talbot produsse modelli come la Samba, la Horizon e la Solara, ma a lasciare il segno furono soprattutto i trionfi nel mondo dei rally, dove il team Peugeot Talbot Sport (PTS) conquistò vittorie memorabili.

Il marchio Talbot, che ha abbandonato il mercato automobilistico negli anni ’80, non sembra destinato a una vera e propria rinascita come produttore di automobili. Le probabilità di un ritorno effettivo sono basse, e l’unica possibilità plausibile potrebbe consistere nel rivestire piattaforme o modelli importati dalla Cina con il logo Talbot, per poi distribuirli in alcuni mercati dove questo nome ha ancora una certa rilevanza. Un’altra opzione sarebbe utilizzarlo per creare edizioni speciali.

Tuttavia, non avrebbe un senso commerciale come marchio indipendente. Nonostante ciò, Talbot è stato registrato, e al momento si attendono gli sviluppi. Come accade nelle grandi aziende, il processo potrebbe richiedere molto tempo, quindi bisognerà essere pazienti per scoprire se ci saranno ulteriori novità in casa Stellantis.