Stellantis Pro One presenta i suoi nuovi veicoli commerciali dotati di celle a combustibile a Hyvolution Paris

Stellantis Pro One, il primo produttore al mondo a commercializzare in massa una gamma di veicoli commerciali alimentati a idrogeno, parteciperà a Hyvolution Paris dal 28 al 30 gennaio 2025. Questo evento sarà l’occasione per presentare la Peugeot e-Expert Hydrogen e Citroën ë-Jumpy Hydrogen, per partecipare a tavole rotonde e confrontarsi con i principali attori del settore e con che con i potenziali clienti.

Stellantis Pro One presenterà i nuovi veicoli commerciali: il Peugeot e-Boxer Hydrogen e il Citroën ë-Jumpy

Al centro della sua strategia di elettrificazione, l’idrogeno costituisce una grande sfida per Stellantis per supportare i suoi clienti professionali nella loro transizione energetica e contribuire al suo impegno per la neutralità del carbonio entro il 2038. L’offerta a idrogeno Stellantis Pro One si rivolge ai professionisti “heavy-duty” offrendo un’autonomia da 400 a 500 km (WLTP), con una ricarica completa in soli 5 minuti, zero emissioni e senza alcun compromesso sulle capacità utili del veicolo.

A Hyvolution, Stellantis Pro One presenterà il suo nuovo furgone del segmento superiore, il Peugeot e-Boxer Hydrogen, con una capacità di carico di 17 m 3 e una portata utile di 1.300 kg, identiche a quelle dei veicoli termici. Questo modello è disponibile anche in Francia con il marchio Citroën.

Sullo stand sarà esposto anche il Citroën ë-Jumpy Hydrogen, un furgone di dimensioni intermedie che offre rifornimento in soli 5 minuti, un’autonomia di oltre 400 km, senza rinunciare alle capacità utili: fino a 6,1 m 3 e 1 tonnellata di carico utile. . La produzione di questo furgone, disponibile anche per il marchio Peugeot, si è aggiunta a quella dei motori termici ed elettrici sulla linea di produzione presso il sito Stellantis Hordain situato nell’Hauts-de-France.

Questo furgone di medie dimensioni ha già percorso più di tre milioni di chilometri in condizioni reali di utilizzo da parte dei clienti. In Francia sono attualmente in circolazione due flotte di taxi, tra cui un’offerta dedicata al trasporto di persone a mobilità ridotta (PRM), utilizzata con successo durante i Giochi Olimpici di quest’estate.

Come abbiamo fatto nel mercato elettrico, dove oggi siamo leader in Europa, stiamo compiendo un nuovo passo diventando i primi a offrire una gamma di veicoli commerciali a idrogeno. A Hyvolution presentiamo i nostri grandi furgoni a idrogeno, rafforzando l’offerta esistente di furgoni a idrogeno di medie dimensioni e confermando la nostra strategia “Zero emissioni di scarico”, spiega Xavier Peugeot, direttore della Business Unit Stellantis Pro One.