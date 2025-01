Samsara amplia la sua collaborazione strategica con Stellantis 

Samsara, il pioniere del Connected Operations Cloud, ha annunciato oggi un’integrazione storica con Mobilisights, la Data as a Service Company di Stellantis, uno dei più grandi produttori di veicoli al mondo. La collaborazione fornirà alle aziende di tutta Europa un accesso fluido e senza hardware ai dati telematici dei veicoli, consentendo una gestione più intelligente della flotta e un’efficienza operativa.

La piattaforma Connected Operations di Samsara si integrerà direttamente con l’hardware telematico integrato di Stellantis

La piattaforma Connected Operations di Samsara si integrerà direttamente con l’hardware telematico integrato di Stellantis, coprendo i marchi Stellantis tra cui Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Opel, Peugeot e Vauxhall. L’integrazione si applica alla maggior parte dei veicoli prodotti dopo il 2024, oltre a modelli selezionati dal 2018 al 2024, che abbracciano sia veicoli elettrici (EV) che flotte commerciali.

Gli operatori di flotte saranno in grado di collegare i veicoli Stellantis alla piattaforma Samsara senza la necessità di installare hardware aggiuntivo per ottenere accesso immediato a dati critici, come posizione GPS, chilometraggio e livelli di carburante. Con un semplice inserimento del numero di identificazione del veicolo (VIN), l’onboarding di un nuovo veicolo è rapido, fluido e completamente remoto.

“Eliminando la necessità di hardware aftermarket, questa integrazione semplifica l’onboarding del veicolo e garantisce un accesso telematico a prova di manomissione”, ha affermato Paul George, Direttore OEM presso Samsara. “Siamo entusiasti di collaborare con Mobilisights per fornire approfondimenti sui dati in tempo reale che consentano alle aziende europee di operare in modo più efficiente, sicuro e sostenibile”. Stellantis è il secondo produttore automobilistico in Europa e rappresenta circa il 17% delle vendite di veicoli in tutta Europa.

Sebastien Fraysse, VP EMEA Sales di Mobilisights, ha affermato: “Combinando l’esperienza di Samsara nelle operazioni connesse con l’armonizzazione dei dati basata sulla piattaforma di Mobilisights, stiamo consentendo alle aziende basate su flotte in tutta Europa di accedere senza problemi a dati critici e fruibili sui veicoli. Questa collaborazione sottolinea il nostro impegno nel fornire soluzioni innovative basate sui dati che generano risultati migliori per i nostri clienti”.

Questa integrazione segna un’altra pietra miliare nella missione di Samsara di semplificare la gestione della flotta e potenziare le aziende con un processo decisionale in tempo reale basato sui dati. Ciò avviene mentre Samsara continua ad espandere la sua rete di integrazioni OEM, che ne include già un gran numero a livello globale.