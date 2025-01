Stellantis amplia le misure per supportare volontariamente i consumatori europei nei casi dei serbatoi di Urea ADBlue

Stellantis sta espandendo una regolamentazione speciale in 29 paesi europei per alcuni veicoli Peugeot, Citroën, DS Automobiles e Opel/Vauxhall dotati di motori diesel Euro 6 e tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction). Questo schema di compensazione ampliato è stato concordato con la Commissione Europea e segue gli stessi principi di un’iniziativa pilota precedentemente condotta in Italia.

Il risarcimento è un contributo volontario di Stellantis e offre ai clienti vantaggi che vanno oltre le condizioni di garanzia

Il risarcimento è un contributo volontario e offre ai clienti vantaggi che vanno oltre le condizioni di garanzia. Si applica ad alcuni veicoli diesel prodotti tra gennaio 2014 e agosto 2020 e con un chilometraggio massimo di 210.000 chilometri. Il contributo è variabile, a seconda dell’età e del chilometraggio del veicolo. Per i veicoli che hanno meno di 5 anni e che hanno percorso fino a 150.000 chilometri, Stellantis copre il 100% dei costi per i pezzi di ricambio.

Se il veicolo ha tra i 5 e gli 8 anni, a seconda del chilometraggio saranno coperti tra il 30% e il 90% dei costi per i pezzi di ricambio. Inoltre, il gruppo automobilistico sostiene il costo della manodopera con 30 euro per veicolo. Queste condizioni si applicano fino ad agosto 2028.

Poiché Stellantis vuole garantire che tutti i clienti beneficino equamente di questo regolamento, i clienti che hanno fatto riparare i loro veicoli da un partner di assistenza autorizzato dal 2021 e hanno precedentemente ricevuto un risarcimento speciale (in alcuni casi con un importo inferiore), diritto a un risarcimento aggiuntivo, oltre quanto già previsto dai rispettivi marchi.

I clienti che hanno diritto a un risarcimento aggiuntivo possono richiederlo in modo rapido e comodo tramite la piattaforma di risarcimento online https://stellantis-support.com. Per i nuovi casi, la normativa speciale si applica automaticamente ai partner di assistenza autorizzati per i veicoli con motore diesel in cui si verificano problemi tecnici specifici con il serbatoio dell’urea.