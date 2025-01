Leapmotor al Salone di Bruxelles 2025: lancio del Range Extender nel modello C10

Leapmotor è la protagonista della 101esima edizione del Motor Show di Bruxelles, il primo evento internazionale dell’anno, dove si incontrano tutti i più importanti marchi automobilistici. L’evento è stato scelto per presentare l‘innovativa tecnologia REEV (Range Extender Electric Vehicle) del marchio nel modello C10.

Dall’inizio delle vendite in Europa e in altre regioni, il 23 settembre 2024, Leapmotor ha dimostrato la sua ambizione globale. Il marchio si è espanso rapidamente, aprendo più di 400 punti vendita in 13 mercati europei. La casa cinese di Stellantis mira a raggiungere 500 punti vendita in Europa entro la fine del 2025, riflettendo il suo impegno per la crescita e l’accessibilità al cliente.

Leapmotor prevede di lanciare diversi nuovi modelli nei prossimi tre anni. Il viaggio è iniziato con il C10, un D-SUV premium incentrato sulla famiglia che incorpora le ultime innovazioni di Leapmotor, come la tecnologia Cell to Chassis e una suite di tecnologie e caratteristiche di sicurezza utili alla vita, che consentono al C10 di ottenere una valutazione a 5 stelle in i crash test E-NCAP, seguiti dal compatto T03, modello urbano del segmento A, che consente l’accesso alla mobilità elettrica senza scendere a compromessi in termini di contenuti, comfort o prestazioni.

Al Motor Show di Bruxelles, Leapmotor annuncia il lancio della versione C10 Range Extender. La tecnologia Range Extender elimina l’ansia da autonomia combinando l’energia elettrica con un range extender, raggiungendo un’autonomia totale di oltre 950 km. Con emissioni di CO 2 di soli 10 g/km, secondo il ciclo WLTP, la C10 REEV unisce sostenibilità e funzionalità.

La tecnologia REEV consente agli utenti di scegliere tra tre modalità di ricarica: CC, CA e generatore di carburante di bordo. Questa flessibilità consente di utilizzare energia elettrica proveniente dalla rete o energia elettrica generata a bordo grazie al motore a combustione benzina da 1,5 litri. Il C10 REEV offre una ricarica rapida CC da 65 kW, consentendo ricariche rapide per spostamenti senza problemi. Dotato di un motore da 218 CV e 320 Nm di coppia, garantisce un’accelerazione fluida e stabilità alle alte velocità.

Leapmotor si dedica all’innovazione e alla sostenibilità, fornendo soluzioni di mobilità avanzate che soddisfano le diverse esigenze dei consumatori moderni. Offrendo una gamma di veicoli elettrici e ibridi, Leapmotor si impegna a ridurre le emissioni e a promuovere una guida più pulita ed efficiente.