Stellantis: ecco la nuova organizzazione del mercato in Italia

Nell’ambito della riorganizzazione della struttura europea di Stellantis, Antonella Bruno, Country Manager di Stellantis in Italia, ha comunicato ufficialmente la nuova organizzazione del mercato italiano.

“Quest’anno ci aspettano sfide importanti e responsabilità crescenti”, ha dichiarato Antonella Bruno. “Per affrontarle con successo, sono estremamente soddisfatta di poter contare su un team altamente qualificato e coeso, capace di rappresentare al meglio i valori di Stellantis in Italia. Siamo pronti ad affrontare il mercato con i nostri modelli innovativi, la nostra visione e le nostre competenze consolidate. Abbiamo strutturato l’organizzazione in modo da essere ancora più vicini alle esigenze dei nostri clienti e lavorare fianco a fianco con i concessionari Stellantis in Italia, per garantire risultati eccellenti e soddisfazione a lungo termine”.

Le principali novità riguardano quattro nuovi incarichi di rilievo: Alessio Scutari, che assumerà il ruolo di Managing Director per Fiat e Abarth, Valentino Munno come Managing Director di Peugeot, Giorgio Vinciguerra come Managing Director di Opel e Federico Scopelliti, che prenderà la direzione di Leapmotor. A completare il team ci sono anche i confermati Raffaele Russo, responsabile di Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia, Giovanni Falcone per Citroën e Novella Varzi per Jeep.

Per quanto riguarda le funzioni, entra a far parte del team per il mercato Italia anche Piera Gallo, che avrà la responsabilità delle Marketing Operations. Inoltre, sono stati confermati anche Domenico Gostoli per LCV, Fabio Mazzeo per il settore B2B, Guido Bevilacqua per i Pre-Owned Vehicles, Davide Giovanni Ivac per Parts & Services, Emiliano Franchetto per Car Flow, Marco Icardi per Network Development e Training, Elisabetta D’Angelo per Customer Experience e Andrea Ciucci per e-Mobility e STM Synergies.