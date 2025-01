Stellantis vende il suo stabilimento Mopar in Michigan

Stellantis ha concluso la vendita del suo imponente impianto Mopar di oltre 1 milione di metri quadrati situato a Center Line in Michigan, segnando un importante cambiamento nella sua strategia di distribuzione dei ricambi. Questo sito, un tempo considerato il “quartier generale globale” di Mopar, sarà ora riqualificato dai nuovi proprietari, Ashley Capital di New York e CSC Capital di Hazel Park, Michigan.

Il sito di Stellantis è stato venduto a Ashley Capital di New York e CSC Capital di Hazel Park

Nonostante la vendita, Stellantis manterrà temporaneamente le operazioni nel complesso, grazie a un accordo di vendita e leasing. Attualmente, circa 500 dipendenti, rappresentati dal sindacato United Auto Workers (UAW), sono impiegati nell’impianto, che si trova vicino alla I-696 e a Mound Road. Si prevede che le attività continueranno almeno fino ad aprile 2027, con la possibilità di estendere l’accordo fino al 2029, come confermato da Dennis Champine, sindaco della città di Center Line. Questo cambiamento rappresenta un passo significativo per l’azienda nella riorganizzazione delle sue attività logistiche.

La vendita è in linea con i piani più ampi di Stellantis di centralizzare e modernizzare le operazioni di Mopar nel Midwest. Come parte dell’accordo di contrattazione collettiva UAW del 2023, Stellantis si è impegnata a costruire un “mega-hub” da 30 milioni di dollari la cui apertura è prevista per il 2026. Sebbene l’azienda non abbia confermato una sede, i rapporti suggeriscono che un ex campo da golf e terreni agricoli vicino al vecchio stabilimento Ford Romeo Engine a Washington Township potrebbero essere un forte contendente.

“Il sito futuro sarà caratterizzato da tecnologia e innovazione all’avanguardia, offrendo uno spazio di lavoro sicuro, moderno e rispettoso dell’ambiente”, ha spiegato la portavoce di Stellantis Jodi Tinson. “Questa struttura sarà in linea con i nostri obiettivi Dare Forward, puntando alla neutralità operativa del carbonio”.

Il complesso Mopar, che si estende su 80 acri, verrà infine demolito per fare spazio a un nuovo sviluppo industriale che potrebbe trasformare l’area. Sebbene il prezzo di vendita sia mantenuto riservato, l’accordo si è ufficialmente concluso alla fine del 2024. Dennis Champine ha espresso ottimismo riguardo alle opportunità future per il sito, sottolineando come la riqualificazione pianificata possa portare significativi benefici economici e un aumento delle entrate fiscali per Center Line.

Ashley Capital, con la sua solida esperienza nella trasformazione di siti industriali in centri logistici moderni, è pronta a gestire il progetto. L’azienda è anche alla guida della riqualificazione dell’area Buick City a Flint, un altro storico sito automobilistico. Il complesso Mopar, fondato nel 1953, ha rappresentato per oltre 70 anni un pilastro dell’economia e dell’identità di Center Line.

Nel corso del tempo, la struttura ha evoluto il suo ruolo, concentrandosi su operazioni di magazzino e imballaggio, mentre le funzioni amministrative si sono trasferite ad Auburn Hills. Il sito ha anche giocato un ruolo importante nei negoziati del 2023 con l’UAW, portando a vantaggi significativi per i lavoratori, come aumenti salariali del 76% e l’eliminazione delle differenze salariali. Nonostante la sua chiusura, Champine ha riconosciuto l’importante impatto che Mopar ha avuto sulla comunità, inclusa la sua sponsorizzazione dell’Independence Festival della città.