Stellantis collabora con dSPACE per accelerare lo sviluppo di veicoli basati su cloud

Stellantis, uno dei principali produttori automobilistici al mondo, e dSPACE, leader nelle soluzioni di simulazione e validazione, annunciano la firma di un Memorandum of Understanding (MOU) non vincolante per accelerare lo sviluppo basato su cloud dei veicoli del gruppo automobilistico.

La partnership con dSPACE offrirà a Stellantis una potente piattaforma di simulazione

Questa collaborazione integrerà la piattaforma VEOS di dSPACE per i test Software-in-the-Loop (SIL) nello Stellantis Virtual Engineering Workbench (VEW), consentendo uno sviluppo più rapido e scalabile di funzioni incentrate sul cliente.

VEW consente agli ingegneri Stellantis di tutto il mondo di perfezionare il software nelle prime fasi dello sviluppo, sfruttando ambienti virtuali per sviluppare, integrare, testare e ottimizzare fino a un anno prima della disponibilità dell’hardware. Sulle nuove piattaforme tecnologiche, l’80-85% dei test viene eseguito su piattaforme LIS utilizzando metodologie di integrazione e test continue. Ciò consente di fornire nuovo software per veicoli in meno di due anni, riducendo significativamente il tempo di commercializzazione e migliorando la qualità del prodotto.

La strategia software di Stellantis si basa su tre piattaforme tecnologiche basate sull’intelligenza artificiale: STLA Brain, STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive, che saranno lanciate su alcuni veicoli nel 2025. Queste piattaforme, sviluppate sul VEW, garantiscono un’agile distribuzione delle funzionalità per i 14 marchi emblematici di Stellantis.

“L’integrazione degli strumenti dSPACE nel nostro Virtual Engineering Workbench ci consentirà di fornire funzionalità innovative più rapidamente, soddisfacendo così le aspettative dei clienti e migliorando la loro esperienza di guida”, ha affermato Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis. “Questa collaborazione è essenziale per realizzare la nostra visione di veicoli intelligenti e connessi, fornendo al tempo stesso ai clienti miglioramenti continui attraverso aggiornamenti via etere. »

“L’utilizzo dei nostri prodotti sulle nuove piattaforme tecnologiche di Stellantis ci consente di raccogliere direttamente feedback e commenti dai nostri clienti. Questa stretta collaborazione ci aiuterà a far progredire i nostri prodotti software e a fornire la toolchain più sofisticata ed efficiente per la convalida dei veicoli definiti dal software (SDV), consentendo l’integrazione precoce e la perfetta combinazione dei metodi di test SIL e HIL”, ha affermato Carsten Hoff, CEO di dSPACE.

Stellantis VEW è dotato di una cabina di pilotaggio virtuale unica che accelera i cicli di sviluppo fino a 100 volte più velocemente rispetto ai metodi tradizionali. Con oltre 3.800 utenti unici attivi al giorno, dimostra l’impegno di Stellantis verso l’innovazione, la responsabilità e la qualità dell’esperienza del cliente. L’attuazione del proposto protocollo d’intesa non vincolante è soggetta alla conclusione di un accordo definitivo.