Stellantis: ecco i risultati di vendita del quarto trimestre e dell’intero 2024 in Canada

Stellantis ha comunicato nei giorni scorsi i risultati di vendita in Canada sia per il quarto trimestre del 2024 che per l’intero anno solare. Le vendite per il quarto trimestre sono state di 30.650 veicoli, con un aumento del 5% rispetto al quarto trimestre dell’anno precedente. Le vendite per l’intero anno 2024 sono state di 129.945 unità, in calo del 18% rispetto all’anno precedente.

Calano del 18% le vendite di Stellantis in Canada nel 2024 rispetto al 2023

“Mentre ci prepariamo per l’anno modello 2025 e oltre, ci impegniamo a fornire veicoli con propulsori avanzati e diversificati (PHEV, BEV, ICE) nei nostri marchi iconici a prezzi competitivi”, ha affermato Jeff Hines, presidente di Stellantis in Canada. “Guardando al futuro, siamo entusiasti dei nostri nuovi prodotti, tra cui la Dodge Charger Daytona made in Canada, ora in arrivo nelle concessionarie, la Jeep Wagoneer S, oltre ai lanci attesissimi della Ram 1500 Ramcharger e della Jeep Recon”.

Nel quarto trimestre del 2024, i marchi Chrysler, Dodge e FIAT hanno mostrato una notevole crescita delle vendite, evidenziando le loro solide performance di mercato e l’attrattiva per i consumatori. Realizzati in Canada per le famiglie canadesi, sia la Chrysler Grand Caravan che la Chrysler Pacifica hanno visto aumenti delle vendite nel trimestre.

Ram ProMaster ha segnato un aumento delle vendite del 190% rispetto al quarto trimestre del 2023, che ha contribuito direttamente a un aumento delle vendite annuali del 44%. Anche Dodge Durango ha registrato un aumento a tre cifre del 212% nel trimestre. Sempre a proposito di Stellantis, le vendite del marchio Jeep nel quarto trimestre sono state evidenziate da un aumento per Compass (in aumento del 38%), che ha visto una crescita delle vendite per sette trimestri consecutivi, Grand Cherokee L (in aumento del 30%), Wrangler (in aumento del 9%) e Grand Cherokee (in aumento del 6%).

La nuovissima Fiat 500e completamente elettrica ha continuato ad attrarre acquirenti come veicolo completamente elettrico con il prezzo consigliato dal produttore più basso del Canada nel 2024. Dall’inizio dell’anno sono stati venduti 1.275 veicoli.

Nel corso dell’anno solare 2024, Chrysler Grand Caravan (in crescita del 131%), Jeep Compass (in crescita del 43%) e Jeep Grand Cherokee L (in crescita del 7%) hanno ottenuto notevoli incrementi nelle vendite. Riconosciute per la straordinaria durata, le prestazioni e la tecnologia, le vendite combinate di Ram HD e Chassis Cab sono cresciute costantemente nel 2024, con un aumento del 19% per l’anno.

Una nuova era di Dodge è stata lanciata nel 2024 e sta arrivando nelle concessionarie ora con il primo veicolo completamente elettrico del marchio, la Dodge Charger Daytona made in Canada. Verso la fine dell’anno solare, sono stati venduti 54 veicoli. Con la nuovissima Dodge Charger Daytona Scat Pack 2024, Dodge mantiene il titolo di muscle car più veloce e potente al mondo con 670 cavalli e 627 lb.-ft. di coppia, dotato del suo esclusivo sistema di scarico Fratzonic Chambered Exhaust brevettato, che infrange i preconcetti sui tipici veicoli elettrici a batteria con il suo caratteristico rombo e l’emissione di onde sonore tattili.

Nel 2024, il marchio Jeep ha lanciato la Wagoneer S completamente elettrica, come inizio della sua strategia di elettrificazione per fornire nuovi livelli di efficienza, responsabilità ambientale, prestazioni e capacità, su strada e fuoristrada. Mentre il marchio prosegue nel suo percorso di elettrificazione, la Wagoneer S sarà affiancata dalla Jeep Recon più avanti quest’anno.