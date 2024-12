Stellantis ha reso noto il calendario degli eventi societari 2025

Stellantis nei giorni scorsi ha reso noto il programma delle principali date finanziarie relative all’esercizio del 2025, delineando un calendario di appuntamenti che segneranno il percorso economico del colosso automobilistico nei prossimi mesi. Il primo appuntamento importante è previsto per il 26 febbraio 2025, quando l’azienda del presidente John Elkann renderà noti i risultati finanziari per l’anno 2024, offrendo agli investitori e agli analisti una panoramica dettagliata delle performance aziendali del gruppo per l’esercizio appena concluso.

Oltre a questo, Stellantis ha fissato altri momenti significativi nel corso dell’anno, che includono:

Il 15 aprile 2025: si terrà l’assemblea ordinaria degli azionisti, durante la quale verrà presentato e approvato il bilancio consolidato per l’esercizio 2024. In questa occasione, gli azionisti avranno l’opportunità di esprimere il loro parere sulla gestione del gruppo e sulle politiche future.

Il 30 aprile 2025: Stellantis comunicherà i dati relativi alle consegne e ai ricavi del primo trimestre del 2025, offrendo un’analisi delle performance aziendali nel primo segmento dell’anno.

Il 24 luglio 2025: il gruppo automobilistico fornirà i risultati finanziari relativi al primo semestre del 2025, offrendo un aggiornamento più approfondito sull’andamento della società nella prima metà dell’anno.

Il 30 ottobre 2025: Stellantis presenterà i dati relativi alle consegne e ai ricavi del terzo trimestre del 2025, completando così un altro ciclo di rendicontazione trimestrale.

Inoltre, Stellantis ha comunicato che, qualora l’assemblea degli azionisti approvasse un dividendo relativo all’esercizio 2024, la data di stacco del dividendo sarà fissata nel mese di aprile 2025. Questo evento rappresenta un punto di interesse per gli azionisti, poiché riflette il ritorno economico derivante dall’investimento nella società.

Ricordiamo che il 2025 sarà un anno molto importante per Stellantis dopo le difficoltà registrate nel 2024 che hanno portato alle dimissioni anticipate del CEO Carlos Tavares. Tra le novità principali attese il prossimo anno proprio la nomina di quello che sarà il successore del manager portoghese andato via tra le polemiche a causa dei disaccordi con il consiglio di amministrazione, le istituzioni, i sindacati e la rete di rivenditori.