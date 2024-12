Stellantis: accelera lo sviluppo dello stabilimento algerino di Orano

Compie un passo in avanti Stellantis nella gestione dello stabilimento Fiat El-Djazaïr di Orano, in Algeria, dove il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA produce la Fiat 500 Hybrid. Inaugurato già a dicembre del 2023, dopo un anno di attività lo stabilimento algerino è infatti interessato da alcuni importanti lavori di ampliamento utili a rivedere le capacità produttive nel sito.

Questi lavori, avviati già a marzo di quest’anno con due anni di anticipo rispetto alle previsioni iniziali, risultano già completati per il 40% del totale e condurranno il sito di Orano a un completo ammodernamento attesto per l’anno prossimo.

Secondo Stellantis, l’ammodernamento del sito algerino permetterà di migliorare i livelli occupazionali nell’area

L’espansione del sito algerino di casa Stellantis permetterà ora di integrare le aree strategiche di lastratura e verniciatura consentendo di passare alla tipologia di produzione “Completely Knocked Down” (CKD). Lo sviluppo tecnologico atteso a Orano permetterà pure di raggiungere i medesimi standard produttivi internazionali di Stellantis ottimizzando pure i costi produttivi. Per Stellantis quella in atto a Orano rappresenta un’espansione di importanza strategica, utile a incrementare i valori occupazionali e l’integrazione dei lavoratori locali; in questo modo saranno creati fino a 2.000 nuovi posti di lavoro “contribuendo in maniera significativa allo sviluppo dell’industria dell’auto in Algeria”, ha ammesso Samir Cherfan che è direttore della Regione Medio Oriente e Africa del Gruppo.

Il piano di sviluppo prevede anche un graduale aumento dei livelli produttivi. In questo modo se con circa 1.650 dipendenti impiegati quest’anno la capacità ha superato le 40.000 unità prodotte, l’obiettivo è ora quello di arrivare a 90.000 veicoli prodotti ogni anno entro il 2026. Tale aumento della capacità produttiva sarà accompagnato da un incremento del tasso di integrazione di lavoratori locali.

Lo stabilimento Fiat El-Djazaïr di Orano, in Algeria

Il Gruppo vuole rendere l’Algeria un polo industriale strategico

Il progetto di ampliamento del sito algerino di Orano rientra nella strategia globale Dare Forward 2030 di casa Stellantis. L’obiettivo, in questo caso, è quello di rendere l’Algeria un polo industriale strategico e una piattaforma di esportazione per l’intera regione MEA (Medio Oriente e Africa), in conformità con i requisiti delle specifiche che regolano l’attività di produzione automobilistica nel Paese.

L’integrazione dei nuovi laboratori di lastratura e verniciatura rappresenta un importante progresso tecnologico che non solo ottimizzerà i costi di produzione, ma raggiungerà anche gli standard internazionali di qualità del gruppo Stellantis. Questa modernizzazione del sito faciliterà inoltre lo sviluppo di un ecosistema locale di filiera, contribuendo così alla crescita dell’industria automobilistica del Paese nordafricano. La trasformazione industriale dello stabilimento di Orano è dimostrazione dell’impegno di Stellantis nei confronti del Paese nordafricano, ovvero della volontà di sviluppare una nuova base industriale più efficiente per soddisfare gli standard internazionali contribuendo allo sviluppo economico locale.