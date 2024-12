Stellantis brevetta un innovativo cofano multifunzionale per veicoli elettrici

La transizione verso i veicoli elettrici ha avuto un impatto significativo sul design delle automobili, spingendo le case automobilistiche a riconsiderare completamente gli spazi che erano tradizionalmente occupati dai motori a combustione interna (ICE). Un recente brevetto concesso a Stellantis, rivelato questa mattina sul sito dell’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO), rappresenta un ulteriore passo in questa evoluzione, introducendo un nuovo design del cofano che pone al centro dell’attenzione l’accessibilità, l’ergonomia e la funzionalità, in particolare per il vano di carico anteriore, noto come “frunk”.

Stellantis brevetta un nuovo design del cofano che pone al centro dell’attenzione l’accessibilità, l’ergonomia e la funzionalità

Il brevetto propone una soluzione avanzata per il cofano, progettato appositamente per i veicoli che sfruttano lo spazio normalmente dedicato al motore come area di carico. A differenza dei cofani tradizionali che si aprono a un angolo di 45°-50°, questa nuova concezione permette un’apertura da 90° a 120°, creando così un accesso più ampio e facilitando il carico e lo scarico degli oggetti.

È interessante notare che la maggior parte dei disegni dei brevetti mostra questo design su un Ram 1500 REV, il che suggerisce che Ram potrebbe espandere la sua reputazione di funzionalità dalla parte posteriore a quella anteriore del veicolo. Questo nuovo design del cofano multifunzionale integra il portellone posteriore multifunzione già brevettato da Ram , che è stato celebrato per la sua versatilità e le sue applicazioni pratiche.

Inoltre, il profilo laterale del disegno del brevetto ricorda il design che Stellantis ha stuzzicato per un pick-up Ram di medie dimensioni durante la presentazione dell’EV Day 2021 dell’azienda. Basato sull’architettura monoscocca STLA Large, si prevede che quel veicolo entrerà in produzione dopo il 2026. Questo design del cofano multifunzionale potrebbe debuttare sull’attesissimo Ram di medie dimensioni? Solo il tempo lo dirà.

Il brevetto introduce diverse soluzioni innovative per il cofano, pensate per migliorare l’accessibilità al vano di carico anteriore. Una di queste prevede delle porte longitudinali, che si aprono lungo l’asse del veicolo, permettendo un accesso ampio e comodo. Altra configurazione interessante è quella delle porte a soffietto o a fisarmonica, che si aprono scorrendo o ripiegandosi su un lato, offrendo una soluzione compatta ma completa. Un’altra opzione proposta sono le porte avvolgibili, che si aprono in modo simile alle porte da garage, scorrendo verso il parabrezza, la griglia o i parafanghi, a seconda del modello. Ogni configurazione è studiata per ottimizzare l’uso dello spazio e adattarsi perfettamente ai diversi design dei veicoli, garantendo una perfetta integrazione con la struttura della carrozzeria.

Il design enfatizza uno spazio di carico completamente aperto. Quando il cofano è in posizione aperta, l’area sopra lo spazio di carico rimane libera, grazie al posizionamento preciso della porta. Il brevetto definisce questa distanza utilizzando un concetto di “cilindro immaginario”, assicurando che non vi siano ostruzioni dal cofano e consentendo un facile accesso da più angolazioni.

Il portellone posteriore multifunzionale di Ram, noto per le sue capacità di apertura a battente, apertura divisa e ripiegamento, ha stabilito un nuovo standard di utilità nel segmento dei camion. Il suo successo risiede nella sua capacità di adattarsi a diverse esigenze di carico, che si tratti di rendere più facile il sollevamento di oggetti pesanti nel cassone o di consentire un accesso più ravvicinato al carico quando aperto lateralmente.

Incorporando questo design multifunzionale del cofano in veicoli come il Ram 1500 REV, Stellantis sta creando un’esperienza utente coerente che massimizza la funzionalità su entrambe le estremità del veicolo. Proprio come il portellone posteriore è diventato una caratteristica preferita tra i proprietari di camion, un design del cofano con una versatilità comparabile potrebbe ridefinire le aspettative per i veicoli elettrici.

Sebbene questo design innovativo sia principalmente pensato per i veicoli elettrici, potrebbe rivelarsi utile anche per quelli con motore a combustione interna, soprattutto per modelli con vani motore ridotti, o per i veicoli ibridi che cercano una soluzione che ottimizzi lo spazio anteriore per offrire una doppia funzionalità.

Tra i principali vantaggi di questa soluzione vi sono un miglioramento della sicurezza per l’utente, in quanto il design riduce la necessità di piegarsi in modo innaturale e previene possibili lesioni alla testa. Inoltre, l’accessibilità risulta nettamente migliorata, poiché consente di caricare e scaricare gli oggetti da diverse angolazioni, offrendo maggiore flessibilità. Infine, il design è progettato per integrarsi armoniosamente con la carrozzeria del veicolo, mantenendo un aspetto esteticamente piacevole e fluido.

Questo brevetto riflette una tendenza più ampia del settore di ripensare la progettazione dei veicoli alla luce dei progressi dei veicoli elettrici. Mentre le case automobilistiche esplorano modi innovativi per migliorare l’usabilità e l’efficienza, brevetti come questi aprono la strada a soluzioni più pratiche e incentrate sull’utente.