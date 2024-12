Leasys potenzia la gestione intelligente ed efficiente della propria flotta con l’integrazione di Connect Fleet

Leasys, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, integra nella gamma di veicoli commerciali Stellantis Pro One l’innovativo sistema Connect Fleet, uno strumento avanzato che consente una gestione completa della flotta, massimizzando prestazioni, sicurezza ed efficienza e ottimizzando logistica e produttività.

Leasys si unisce ai clienti di tutto il mondo che già utilizzano il sistema Connect Fleet attraverso Free2Move, ottimizzando la gestione della flotta

Questo dispositivo, già utilizzato in tutto il mondo attraverso Free2Move, la filiale di mobilità di Stellantis, fornisce dati in tempo reale che vengono immediatamente inviati alla piattaforma web Connect Fleet. Grazie all’elettronica di bordo avanzata e personalizzabile del veicolo, gli utenti di Leasys possono analizzare l’utilizzo e lo stato di ciascuna unità, con dati relativi al consumo di carburante, al chilometraggio e ad ogni tipo di incidente, ottenendo così una visione chiara e dettagliata delle prestazioni della propria veicoli.

Il servizio Connect Fleet copre inoltre tre livelli di funzionalità: Connect Fleet Alert, che fornisce avvisi meccanici e di manutenzione che consentono la manutenzione preventiva e riducono il rischio di eventi imprevisti; ecodriving, che informa sulle abitudini di guida, contribuendo a ridurre il consumo di carburante e l’impatto ambientale; e la geolocalizzazione, che facilita la localizzazione e la gestione dell’intera flotta in tempo reale.

Per tutti questi motivi, Connect Fleet non si limita a semplificare la gestione della flotta mediante l’uso di tecnologie di connettività all’avanguardia, ma contribuisce anche in modo significativo all’ottimizzazione del controllo dei costi operativi, inclusi quelli legati all’assistenza e alla manutenzione dei veicoli. Grazie a questa integrazione avanzata, Leasys dimostra concretamente il suo fermo impegno verso l’innovazione continua e l’adozione di soluzioni tecnologiche moderne, che le consentono di rispondere in modo efficace alle esigenze in continua evoluzione del mercato. In questo modo, l’azienda è in grado di offrire ai propri clienti un’esperienza migliorata, altamente ottimizzata e perfettamente allineata con le attuali richieste del settore automobilistico.