Stellantis ha già recuperato le perdite in borsa in seguito all’uscita di Tavares

Sono passati solo pochi giorni dall’annuncio dell’uscita del CEO, Carlo Tavares, e le reazioni in Borsa non erano state affatto positive, come era prevedibile. Stellantis, però, nella giornata di oggi ha registrato un incremento del 3,6% nelle ultime ore di contrattazioni, dopo aver raggiunto un picco del +4% e riuscendo così a recuperare gran parte delle perdite significative che erano seguite all’annuncio improvviso dell’uscita di Tavares.

Lo choc di domenica scorsa è stato grande un po’ per tutto il mondo dell’automotive ma, nel corso delle ore successive, sono emersi motivi, crepe interne in Stellantis e candidati alla successione ancora in corso di definizione.

Al termine della giornata di venerdì scorso, il titolo Stellantis si era sostanzialmente stabilizzato, suggerendo che il crollo di lunedì scorso, quando le azioni erano scese ai minimi livelli da luglio 2022, con una chiusura in calo superiore al 6%, è ora parzialmente assorbito. Tuttavia, la performance complessiva dall’inizio dell’anno rimane notevolmente negativa, con una perdita superiore al 40%.

Un trader ha interpretato questo aumento come una semplice ripresa tecnica, probabilmente dovuta anche ad aggiustamenti nei portafogli degli investitori in vista della fine dell’anno. Questo fenomeno è piuttosto comune durante le ultime settimane di trading, quando si verificano aggiustamenti finali prima del bilancio annuale.

Il broker ha fatto anche riferimento a un recente intervento del CFO di Stellantis, che ha rilasciato dichiarazioni sulla situazione delle scorte americane. Secondo il CFO, la riduzione delle scorte sotto i livelli target è un aspetto positivo, anche se questa riduzione potrebbe essere stata raggiunta a causa di una produzione inferiore rispetto al piano, suggerendo una gestione oculata ma non priva di difficoltà.

Si evidenzia che la quota di mercato di Stellantis negli States ha continuato a scendere anche a novembre, un aspetto che ha preoccupato gli analisti. Tuttavia, il broker ha sottolineato che l’azienda aveva già espresso impegni a favore della remunerazione degli investitori durante la pubblicazione dei risultati del gruppo industriale per il terzo trimestre.