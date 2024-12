Leapmotor C10 ottiene 5 stelle nei crash test di Euro NCAP

Euro NCAP ha sottoposto Leapmotor C10 a crash test e ha assegnato al modello la valutazione massima di 5 stelle. Il SUV di Leapmotor ha dimostrato una protezione buona o adeguata per i passeggeri dei sedili anteriori nella maggior parte degli scenari. Nella categoria sicurezza per adulti, il C10 ha ottenuto l’89% . Inoltre non ha deluso i test sulla protezione dei bambini, ottenendo un punteggio dell’85%. Euro NCAP ha assegnato al modello il punteggio massimo per la protezione dei passeggeri di 6 e 10 anni dagli effetti di una collisione.

Massimo dei voti nei test effettuati da Euro NCAP su Leapmotor C10

L’airbag del passeggero anteriore può essere disattivato per consentire l’installazione di un seggiolino per bambini rivolto all’indietro. Leapmotor C10 è dotata di un sistema diretto di “rilevamento del bambino” che genera un avviso se un bambino o un neonato viene lasciato in macchina. Tuttavia, il sistema non soddisfaceva i requisiti Euro NCAP e C10 non ha ricevuto punti. Tutti i tipi di seggiolini per bambini per i quali è progettato il Leapmotor C10 possono essere installati correttamente e adattarsi all’auto.

Il Leapmotor C10 ha ottenuto un punteggio complessivo del 77% nella categoria dedicata alla protezione degli utenti vulnerabili della strada, con risultati positivi sia per quanto riguarda la protezione del corpo dei pedoni che per i sistemi di sicurezza attivi. Il sistema di frenata di emergenza autonoma (AEB) ha dimostrato buone prestazioni nelle simulazioni che coinvolgono pedoni, motociclisti e ciclisti. Tuttavia, sono stati registrati dei punti di penalizzazione per la protezione “marginale” in caso di impatto con un ciclista, causato dall’apertura improvvisa di una portiera. Nonostante questo, il veicolo è riuscito a evitare la maggior parte delle collisioni nelle simulazioni condotte.

Euro NCAP ha anche assegnato al Leapmotor C10 un punteggio del 76% per quanto riguarda i sistemi di sicurezza attiva, che includono il monitoraggio dell’affaticamento del conducente, un sistema di promemoria per l’uso delle cinture di sicurezza sui sedili anteriori e posteriori, e il sistema di assistenza alla corsia, che interviene delicatamente per correggere la traiettoria del veicolo quando necessario. Il sistema di ausilio alla velocità, infine, è in grado di riconoscere i limiti di velocità locali e consente al conducente di attivare il limitatore di velocità automatico, migliorando ulteriormente la sicurezza complessiva del veicolo.