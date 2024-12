Stellantis celebra la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità in collaborazione con Autonomy

Ogni anno il 3 dicembre si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Questa ricorrenza, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite, è molto sentita anche a Stellantis, la cui comunità è composta da 170 nazionalità diverse, distribuite in sei regioni del mondo.

Stellantis è da sempre impegnata sul fronte dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità

Nella ferma convinzione che l’inclusione della diversità, di qualsiasi tipo, contribuisca al successo dell’azienda, Stellantis ha creato il progetto Autonomy oltre vent’anni fa. Questo progetto mira a consentire a coloro che hanno limitazioni motorie, sensoriali o intellettive di muoversi in totale autonomia e libertà in tutti i veicoli della gamma del gruppo. Pertanto, in collaborazione con Autonomy, è stato predisposto un programma di attività a livello europeo per sensibilizzare i dipendenti sul riconoscimento del contributo delle persone diversamente abili.

A partire da oggi verrà condiviso un video globale in cui alcuni dipendenti Stellantis “parlano” per sottolineare l’importanza, il significato e il valore di questa ricorrenza, invitando tutti a unirsi all’impegno per l’inclusione e ad abbattere ogni tipo di barriera. Nello stesso giorno verrà rilasciato in Europa un altro video teaser, incentrato sul concetto apparentemente contraddittorio di “non fare differenze”, che in realtà si risolve in un invito ad agire immediatamente nella nostra vita quotidiana per superare i pregiudizi contro la diversità.

Questo invito sarà accompagnato da un potente video incentrato sul programma Autonomy, in cui i testimonial del marchio saranno impegnati in attività fisiche ed emotive estremamente impegnative. Il 6 dicembre i dipendenti saranno invitati a giocare con un set di carte digitali che li porterà ad approfondire la conoscenza delle varie tipologie di disabilità (visibili e invisibili), per aumentare la consapevolezza sul tema.

Da metà dicembre saranno pubblicati i D&I Talks (incontri organizzati nel formato dei TED Talks) dedicati alla ricorrenza, in cui tre dipendenti/relatori provenienti da varie parti d’Europa condivideranno le loro storie sulla disabilità. Queste discussioni mirano ad affrontare il tema della disabilità rompendo il tabù che lo circonda.

Questo programma di attività temporanee integra l’impegno e l’attenzione costante che Stellantis ha sempre dimostrato nei confronti del settore della disabilità, che si concretizza principalmente nel progetto Autonomia. Autonomy è attualmente presente in Italia con quindici Centri per la Mobilità, strutture specializzate dove le persone disabili possono trovare, gratuitamente, la consulenza medica e tecnica necessaria per ottenere una patente di guida speciale. In ognuno dei Centri è possibile:

Valutare con precisione le capacità motorie con l’ausilio di simulatori di guida e con l’assistenza di fisioterapisti, terapisti occupazionali o tecnici specializzati, Ottenere un certificato da presentare alla commissione medica dell’Azienda Sanitaria Locale per semplificare l’ottenimento della licenza speciale; Provare i veicoli modificati o sperimenta nuovi adattamenti con un istruttore specializzato.

Ogni Centro è inoltre dotato di un Valutatore di Capacità Residua (VCR 2023) all’avanguardia, in grado di testare le capacità di una persona sia negli aspetti motori che sensoriali-cognitivi. In particolare, i VCR consentono di valutare la forza e la velocità dei movimenti degli arti superiori e inferiori dei pazienti, la capacità di modulare correttamente accelerazione e frenata e i tempi di reazione agli stimoli visivi e uditivi.

Nel corso degli anni, il programma Autonomy di Stellantis è diventato un punto di riferimento per l’assistenza alle persone con disabilità, promuovendo azioni sociali a sostegno di questo mondo diverso e straordinario: inoltre, dal 2022, il programma è stato esteso a tutti i Brand e ai Paesi europei in cui il gruppo automobilistico orfano da pochi giorni di Carlos Tavares è presente.