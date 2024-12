Stellantis: annunciata la struttura organizzativa in attesa del nuovo CEO

A poche ora dall’uscita di scena di Carlos Tavares, ormai ex CEO di Stellantis, il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA comincia a delineare una nuova struttura organizzativa utile a ristabilire gli equilibri interni e a guardare con interesse alla figura che sostituirà il manager portoghese. Nel pomeriggio di oggi alcune indiscrezioni sulla questione si erano già rincorse, riportando in auge un nome di primaria importanza nell’ormai passata gestione affidata a Sergio Marchionne.

Un segnale di discontinuità col presente, appena conclusosi con l’addio di Tavares appunto, che trova riscontro nella comunicazione ufficiale appena diramata da Stellantis. Nelle scorse ore erano emerse indiscrezioni legate alla presenza di John Elkann a Detroit, presso le strutture della Chrysler; perlomeno secondo quanto riportava Il Fatto Quotidiano. Pare evidente che la presenza in loco di Elkann risultava indicativa della necessità di dare importanza al mercato Nord Americano, dove i risultati di Stellantis appaiono in crisi. Si riparte quindi da Detroit e si riporta in auge il nome di Richard Palmer.

Secondo Stellantis le trattative per l’individuazione del nuovo CEO si trovano già in una fase piuttosto avanzata

La comunicazione ufficiale con la quale Stellantis ha diramato la nuova organizzazione, necessaria all’indomani delle dimissioni di Carlos Tavares, si apre con la necessità di fissare dei paletti ammettendo che “il processo di nomina del nuovo Amministratore Delegato è in fase avanzata, gestito da un Comitato Speciale del Consiglio di Amministrazione, e si concluderà entro la prima metà del 2025”.

Appare quindi interessante il fatto che la nuova organizzazione sia stata ragionata a partire da Detroit, ovvero in un Nord America dove Stellantis ha perso nel 2024 un valore percentuale pari a circa il 36% di vendite in meno rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente: circa 299mila unità immatricolate contro le circa 470mila dello stesso periodo dell’anno scorso. Condizione che aveva provocato nei confronti di Tavares accuse durissime da parte dei concessionari locali.

In questa sede è riapparso quindi il nome di Richard Palmer ovvero l’ex direttore finanziario di Stellantis messo al bando proprio da Carlos Tavares a fine giugno dello scorso anno, sostituito da Nathalie Knight. Parliamo di uno fra i manager di spicco della ex FCA, entrato in Fiat nel 2003 ricoprendo responsabilità sempre maggiori fino a diventare fra i collaboratori più fidati e vicini a Sergio Marchionne. Dopo la scomparsa di Marchionne proprio Palmer era stato inserito nella lista dei possibili manager che avrebbe assunto il suo posto nel ruolo di CEO dell’allora FCA; lo stesso Richard Palmer era risultato uno degli ultimi manager di FCA a ricoprire ruoli apicali in Stellantis. Palmer ricompare dopo circa un anno e mezzo dal suo ultimo ruolo in Stellantis, nominato adesso Special Advisor del Presidente e parteciperà al CEI (Comitato Esecutivo ad Interim) come consulente per il gruppo dirigente.

Richard Palmer con l’ex CEO di Stellantis, Carlos Tavares

Tutte le nomine del nuovo Comitato Esecutivo ad Interim

La nuova organizzazione temporanea di Stellantis è stata implementata con effetto immediato, in attesa della conclusione di tutti i passaggi necessari per stabilire chi sarà il nuovo CEO del Gruppo.

Stellantis ha quindi dato vita a un cosiddetto Comitato Esecutivo ad Interim (CEI) che avrà il compito di fornire la direzione e la supervisione necessaria alla Società, riferendo all’attuale Consiglio di Amministrazione. Anche il CEI sarà comunque preseduto dal presidente di Stellantis, John Elkann, essendo composto proprio dal presidente e dai seguenti dirigenti:

Xavier Chéreau: Human Resources and Heritage;

Ned Curic: Engineering and Technology, Software and Free2move;

Arnaud Deboeuf: Manufacturing and Supply Chain;

Antonio Filosa: America’s (North and South America) Regions, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, and the Design North America organization, including Maserati Design;

Béatrice Foucher: Planning;

Jean-Philippe Imparato: Enlarged Europe, Pro One, and Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, FIAT, Lancia, Opel and Peugeot. The Design Europe organization will also report to this position;

Douglas Ostermann: Finance;

Maxime Picat: Purchasing and Supplier Quality and the regions of Middle East & Africa, India & Asia Pacific, and China together with Leapmotor International;

Philippe de Rovira: Affiliates.

A supporto del CEI e alle dirette dipendenze del presidente John Elkann ci saranno invece i seguenti Vicepresidenti esecutivi: