Stellantis: in Francia i concessionari hanno un nuovo rappresentante

In Francia, l’Associazione che rappresenta i gruppi di concessionari dei marchi Stellantis (AGGS) ha recentemente nominato il suo nuovo presidente, succedendo a Christophe Deluc, il cui mandato era prossimo alla scadenza. François Mary, attuale direttore del Gruppo Mary, è stato designato per assumere questa importante carica, diventando il nuovo portavoce di tutti i concessionari del colosso automobilistico Stellantis.

La nomina di François Mary è stata ufficializzata durante l’ultima riunione del consiglio di amministrazione dell’Associazione, che ha anche approvato un altro importante cambiamento: Louis-Marie Chevalier è stato nominato direttore generale dell’AGGS, succedendo a Jacques-Edouard Daubresse. Con queste nomine, l’Associazione si prepara ad affrontare le sfide future, con un rinnovato team di leadership che guiderà i concessionari Stellantis attraverso il panorama automobilistico in continua evoluzione.

L’Associazione dei Gruppi del Gruppo Stellantis (AGGS) è stata fondata nel marzo del 2023 grazie alla collaborazione tra il Gruppo Concessionari Automobile Peugeot, il Gruppo Concessionari Citroën e DS, il Gruppo Distributori dei Brand del Gruppo FCA e il Gruppo Nazionale dei Concessionari Opel. Questa unione ha permesso alle diverse reti di condividere esperienze, strategie e riflessioni, creando una base comune per adottare posizioni unificate nelle trattative con il produttore, rafforzando così il loro potere di rappresentanza.

Nel contesto del 2025, caratterizzato da sfide significative, l’AGGS si impegna a difendere gli interessi dei concessionari, ribadendo il proprio sostegno ai vari gruppi membri. “Di fronte a tante difficoltà, tra cui l’obiettivo CAFE 2025 e le sue implicazioni sulle politiche commerciali di Stellantis, è fondamentale restare uniti per proteggere le nostre attività”, ha dichiarato François Mary, presidente dell’AGGS. Inoltre, ha accolto positivamente la nomina di Louis-Marie Chevalier come direttore generale, sottolineando come la sua esperienza sarà fondamentale per affrontare con efficacia le questioni che emergeranno nel rapporto con Stellantis, sempre in un clima di elevata professionalità e collaborazione.