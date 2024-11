Stellantis Mangualde vince il premio “VOLT” nell’edizione 2024 di “The Best and Greatest of Technological Portugal”

Lo stabilimento Stellantis Mangualde in Portogallo si è distinto ieri con il Premio “VOLT” in occasione del “The Best & Biggest of Portugal Tecnológico 2024”, un evento annuale organizzato dalla rivista Exame Informática, con il supporto di Visão, in cui viene evidenziato il contributo di imprenditori, innovatori, aziende e istituzioni nei settori della Scienza e della Tecnologia del paese.

Il premio al Centro di Produzione Stellantis Mangualde riconosce il lavoro svolto negli anni sotto il profilo tecnologico

La 18esima edizione dei premi della pubblicazione più rinomata nel campo dell’Innovazione, della Scienza e della Tecnologia di tutto il Portogallo, si è svolta ieri pomeriggio (27 novembre), a Lisbona, e ancora una volta ha promosso il meglio del settore tecnologico di quel paese e ha messo in risalto coloro che si sono distiniti nel creare conoscenza e generare ricchezza basata sulla tecnologia.

L’attribuzione del Premio “VOLT” – dedicato alla mobilità elettrica e alla sostenibilità ambientale – al Centro di Produzione Stellantis Mangualde riconosce il lavoro svolto negli anni, soprattutto nel recente passato, e che deriva dall’ampio investimento effettuato, che le ha permesso di diventare la prima fabbrica in Portogallo a produrre in gran numero veicoli 100% elettrici.

Sotto la responsabilità della redazione di Exame Informática, il Premio “VOLT” è stato consegnato dal Direttore della pubblicazione di riferimento nazionale a Jorge Magalhães, Direttore della Comunicazione e degli Affari Istituzionali di Stellantis Portogallo.

“Quest’anno, il Centro di Produzione Stellantis Mangualde ha avviato la produzione di veicoli 100% elettrici di Citroën, Fiat, Opel e Peugeot. Con un nuovo investimento di 119 milioni di euro nell’ambito dell’agenda di mobilitazione “Green Auto”, la fabbrica è diventata la prima in Portogallo a produrre in serie veicoli passeggeri e commerciali leggeri al 100% elettrici. Oltre a contribuire a rilanciare l’economia nazionale nel settore automobilistico, l’avvio della produzione rappresenta un contributo importante alla mobilità sostenibile nel nostro Paese” , ha sottolineato Sérgio Magno, direttore di Exame Informática.

“A nome di tutto il team della Fábrica Stellantis Mangualde, vorrei ringraziare Exame Informática per questo prestigioso premio, assegnato da specialisti particolarmente attenti alla scienza e alla tecnologia, in un momento in cui stiamo reinventando la mobilità del futuro. Per lungo tempo polo di riferimento della produzione automobilistica nazionale, la Fabbrica di Mangualde ha abbracciato quest’anno la reinvenzione del settore diventando la prima unità nel Paese a produrre in grande serie veicoli elettrici a batteria, che non producono emissioni nell’atmosfera. Questo premio è un doppio riconoscimento”.

“Esso infatti riconosce la qualità del lavoro di centinaia di dipendenti che ogni giorno producono le auto “made in” Portogallo e l’impegno di Stellantis a favore della mobilità elettrica sostenibile, mettendo a disposizione dei clienti portoghesi e di altri mercati le auto elettriche più avanzate confermandosi leader del settore nella lotta al cambiamento climatico”, ha affermato Jorge Magalhães, Direttore della comunicazione e degli affari istituzionali di Stellantis Portugal.