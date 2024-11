Stellantis premiata per il secondo anno di fila come una delle Aziende più inclusive del settore Auto

Con l’impegno a promuovere un ambiente imprenditoriale sempre più giusto, egualitario e rispettoso, Stellantis avanza continuamente nello sviluppo di iniziative che rafforzano le sue politiche e pratiche di equità e inclusione. Queste azioni, che fanno parte della strategia Diversity & Inclusion dell’azienda, sono state premiate per il secondo anno consecutivo con il premio “Le aziende più inclusive nel settore automobilistico”. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo durante il 7° Forum AB sulla diversità nel settore automobilistico, tenutosi il 25 novembre 2024 a San Paolo.

Per il secondo anno consecutivo Stellantis premiata tra “Le aziende più inclusive nel settore automobilistico”

All’evento era presente il Senior Vice President delle Risorse Umane e della Trasformazione in Sud America di Stellantis, Massimo Cavallo, che ha partecipato al talk show “Come creare una cultura della diversità nei momenti di trasformazione”. Durante la sua presentazione, Massimo ha raccontato come Stellantis si sia consolidata come uno dei più grandi conglomerati automobilistici globali, con diversità e inclusione come pilastri fondamentali della sua cultura aziendale.

“Il nostro obiettivo è creare un ambiente in cui ogni professionista si senta apprezzato e rispettato, indipendentemente dal suo background o identità. Crediamo che la diversità nei team sia essenziale anche per comprendere e soddisfare, in modo più efficace, le esigenze dei nostri clienti. Questo riconoscimento riafferma che siamo sulla strada giusta nel promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e diversificato, in linea con i valori che rafforzano la nostra cultura organizzativa, guidando lo sviluppo sostenibile e l’innovazione continua”, afferma Massimo Cavallo.

Promosso da Automotive Business, il premio si basa su un’indagine condotta tra i dipendenti delle aziende partecipanti, valutando aspetti quali la sicurezza psicologica sul posto di lavoro, le pari opportunità professionali e l’esistenza di politiche efficaci per contrastare molestie e discriminazioni. Nel 2024, il sondaggio ha previsto la partecipazione di 83 aziende del settore automobilistico, consolidando i vincitori come riferimento nell’inclusione.

Con l’obiettivo di espandere ulteriormente le proprie iniziative, nel maggio 2024, Stellantis ha aderito al Programma Gender and Race Pro-Equity, coordinato dal Ministero delle Donne in collaborazione con il Ministero per l’Uguaglianza Razziale, il Ministero del Lavoro e dell’Impiego, l’ONU Women and l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). Questo impegno riflette la continua dedizione di Stellantis alla promozione di un ambiente aziendale più giusto e inclusivo.

Dalla firma del Termine di Impegno, Stellantis ha un periodo di due anni per attuare le iniziative proposte nel Piano d’Azione del programma. Tra le azioni previste per la settima edizione del Gender and Race Pro-Equity Program, i punti salienti sono il rafforzamento dei programmi affermativi di genere e razza, il miglioramento delle pratiche di reclutamento e selezione per aumentare la presenza delle donne in aree prevalentemente maschili e la creazione di meccanismi che promuovano lo sviluppo di carriera e l’avanzamento professionale dei gruppi sottorappresentati.

Nel 2022, Stellantis ha aderito al Forum delle aziende e dei diritti LGBTI+, impegnandosi pubblicamente ad allineare le proprie pratiche ai dieci principi che promuovono i diritti LGBTI+ attraverso azioni interne. Nel 2021, rafforzando il proprio impegno per l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile sul posto di lavoro, l’azienda è diventata firmataria dei Women’s Empowerment Principles (WEP), un’iniziativa delle Nazioni Unite per le donne.

Stellantis si impegna a sfruttare la propria posizione di leadership per promuovere la diversità e l’inclusione, riconoscendo che la diversità è uno strumento essenziale per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione continua. L’azienda ritiene che, promuovendo l’uguaglianza di genere e razziale, contribuisca a un futuro più equo e prospero per tutti.