Stellantis potrebbe perdere un terzo dei suoi rivenditori in Germania

Stellantis deve fare i conti con alcune difficoltà nei suoi rapporti con la rete di concessionari in Germania, a causa di cambiamenti nel modello di business e di una nuova identità aziendale che potrebbe avere un impatto negativo sulla relazione con i rivenditori. Questi ultimi, infatti, non sono disposti a sostenere costi sempre più alti in un contesto di ricavi in calo.

I costi elevati per la nuova immagine prevista per gli showroom sta creando malumore tra i concessionari di Stellantis in Germania

Tra i piani dell’azienda c’è l’introduzione di una nuova immagine per gli showroom, che richiede un investimento di 150.000 euro per ciascun punto vendita. Questo rappresenta un peso significativo per i concessionari, che già affrontano vendite in calo, margini ridotti e tassi di interesse poco favorevoli offerti da Stellantis Bank. Inoltre, i concessionari segnalano che i costi delle attrezzature per gli showroom sono molto superiori rispetto ai benefici ottenuti.

“Nel contesto attuale, molti rivenditori hanno difficoltà a raggiungere anche una redditività minima “, ha osservato Thomas Gauch, presidente dell’Associazione tedesca dei rivenditori Stellantis (JARFD), in un incontro di settore locale. Questa situazione solleva serie preoccupazioni sul futuro della loro cooperazione con Stellantis.

Secondo un rapporto della rivista Automobilwoche, circa il 30% dei concessionari tedeschi Stellantis sta pensando di porre fine alla collaborazione con l’azienda. Molte di queste aziende sono ben preparate al cambio di partner commerciale, perché già da tempo si stanno adoperando per creare altre fonti di reddito. Tuttavia, si teme che la crisi nel rapporto tra Stellantis e i rivenditori possa avere un impatto sull’esperienza dei clienti.

Un numero inferiore di punti vendita e di assistenza potrebbe ridurre la disponibilità dei servizi e ridurre la competitività dei marchi Stellantis sul mercato. La Germania, essendo uno dei mercati automobilistici chiave in Europa, potrebbe risentire degli effetti di questi cambiamenti in modo particolarmente grave.