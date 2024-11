Stellantis supera la soglia dei 300.000 veicoli C3 e DS 3 con airbag Takata riparati in Europa

Stellantis ha appena superato la soglia delle 302.000 sostituzioni degli airbag Takata nei modelli C3 e DS 3 (prodotti tra il 2009 e il 2019) coperti dalla campagna “stop drive” in Francia, Italia, Spagna e Portogallo. Adesso si prevede che altri 113.000 verranno sostituiti a breve, per un volume globale di 415.000 veicoli coperti. Tutti i proprietari di veicoli interessati dal presente richiamo dell’airbag Takata hanno ricevuto lettere fisiche e ripetuti messaggi di follow-up da Citroën/DS Automobiles, con istruzioni chiare su come procedere con la necessaria sostituzione dell’airbag.

Dal lancio di questa campagna “stop drive”, Stellantis non ha risparmiato gli sforzi

I clienti sono invitati a completare un processo di registrazione utilizzando il codice QR disponibile sulle lettere fisiche, accedendo al sito ufficiale di Stellantis, chiamando il Call Center o contattando il proprio concessionario Citroën locale. In tutti i Paesi sono disponibili veicoli di cortesia per supportare le esigenze di mobilità dei clienti che hanno veicoli C3 e DS 3 immobilizzati a causa della necessità di sostituzione degli airbag.

Dal momento del lancio della campagna “stop drive,” Stellantis ha dimostrato un impegno costante e significativo, introducendo una serie di innovazioni per gestire un progetto di tale portata. Tra gli interventi messi in atto, si segnalano l’introduzione di programmi come la “riparazione a domicilio,” che consente di intervenire direttamente presso l’abitazione del cliente, e la “riparazione in fabbrica” nei casi in cui questa opzione sia applicabile. Inoltre, sono stati mobilitati veicoli di cortesia per i clienti coinvolti, grazie anche alla creazione di partnership strategiche con aziende specializzate per ampliare la disponibilità di tali veicoli.

Parallelamente, Stellantis ha collaborato intensamente con la sua rete di concessionari in tutta Europa per incrementare la capacità di effettuare riparazioni in modo più rapido ed efficiente. L’azienda ha anche lavorato per aumentare progressivamente la fornitura di airbag sostitutivi, assicurando una maggiore disponibilità delle componenti necessarie. Tutto ciò riflette un approccio meticoloso e strategico volto a garantire la sicurezza e la soddisfazione dei clienti.