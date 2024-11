Stellantis: si riadatta la produzione presso lo stabilimento di Saragozza

C’è un cambio di passo presso lo stabilimento Stellantis spagnolo di Saragozza. Già a partire dai prossimi mesi muterà infatti la produzione della Peugeot 208; questa sarà infatti trasferita dall’attuale Linea 1 alla Linea 2. In questo modo l’attuale linea di produzione della 208 del Costruttore del Leone sarà lasciata libera e verrà chiusa almeno fino al 2027, secondo quanto si legge dalle indiscrezioni raccolte dagli spagnoli de La Tribuna de Automoción. Di conseguenza Stellantis andrà a produrre la Peugeot 208 sulla stessa Linea produttiva oggi utilizzata da Opel Corsa e nuova Lancia Ypsilon, con le quali d’altronde condivide la piattaforma su cui poggia.

Al centro della decisione ci sono delle stime in netto calo per ciò che riguarda i volumi di vendita. Le previsioni fissano a circa 290.000 i volumi produttivi per il 2025, con un calo fino a 245.000 unità per il 2026. Allo stesso tempo Stellantis sfrutterà questo riadattamento per cominciare ad adattare lo stabilimento alle prerogative della nuova piattaforma condivisa STLA Small che garantirà il futuro dell’impianto spagnolo stesso. Parliamo comunque di una piattaforma che ha già subito un ritardo di circa 6 mesi sulla tabella di marcia prevista all’avvio dei lavori, con molta probabilità in accordo con alcuni necessari adeguamenti progettuali e in termini di costi; come già comunque accaduto in altre occasioni.

La nuova Peugeot 208 sarà la prima vettura di casa Stellantis basata sulla piattaforma STLA Small prodotta a Saragozza

In questo modo proprio la Peugeot 208 dovrebbe essere il primo modello di casa Stellantis ad essere prodotto su piattaforma STLA Small in uscita dallo stabilimento spagnolo di Saragozza. A questa seguirà, con poco meno di un anno di differenza la Opel Corsa, mentre non appare ancora chiaro il destino della futura generazione di DS 3 che dovrebbe ritornare ad essere una city car (abbandonando le forme da crossover) e che dovrebbe arrivare non prima del 2027. Ma in quest’ultimo caso non risulta ancora chiaro se il modello continuerà ad essere commercializzato o meno.

Peugeot e-208

Il 2024 per lo stabilimento di Saragozza dovrebbe concludersi con circa 375.000 veicoli prodotti, con la Opel Corsa a contribuire per la fetta più sostanziosa del totale, ovvero circa 290.000 unità previste per il 2025 con circa 150.000 Opel Corsa, 100.000 Peugeot 208 e 40.000 Ypsilon prodotte. Diversa è la situazione ipotizzata da Stellantis per il 2026 quando si prevede un apporto ancora più basso di veicoli prodotti, stimato in 245.000 unità; già oggi si segnala un evidente calo della produzione e dal prossimo 1 dicembre il turno notturno vedrà una forte riduzione dell’operativo.