Tavares: Stellantis si adatterà al mercato statunitense sotto Trump

Stellantis si adatterà ai cambiamenti previsti nel mercato automobilistico statunitense sotto il governo Trump. Lo ha affermato lunedì il CEO Carlos Tavares, durante una conferenza stampa nelle scorse ore. La scorsa settimana, Reuters ha saputo che il team di transizione del presidente eletto Donald Trump sta pianificando di eliminare il credito d’imposta di 7.500 dollari per l’acquisto di veicoli elettrici nell’ambito di una più ampia riforma fiscale.

L’abolizione del credito d’imposta per i veicoli elettrici negli Stati Uniti potrebbe ostacolare ulteriormente la transizione verso una mobilità sostenibile. Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha sottolineato che l’azienda è pronta ad adattarsi alle diverse condizioni dei mercati regionali, pur attendendo le decisioni definitive dell’amministrazione Trump.

Nel frattempo, Stellantis introdurrà sul mercato statunitense la sua piattaforma “multi-energy” per pick-up, capace di supportare motorizzazioni elettriche, ibride e a combustione interna, dimostrando flessibilità e preparazione per affrontare le sfide del settore.

“Negli Stati Uniti, la nostra visione è chiara: vogliamo servire le società e le comunità in cui operiamo. Non siamo entità isolate. In Europa collaboriamo con gli europei; negli Stati Uniti, con gli americani e così via. Ogni regione ha il proprio modo di affrontare le sfide, in particolare quella del cambiamento climatico. Rispettiamo queste differenze e ci adattiamo secondo le aspettative locali”.

E ha aggiunto: “Dall’elezione di Donald Trump, molte persone hanno speculato sulle sue future decisioni. Preferiamo aspettare… Quello che sappiamo è che la sensibilità varia enormemente negli Stati Uniti, in particolare tra le coste, più sensibili alle questioni ambientali, e le regioni interne. Ci adatteremo alle decisioni che verranno prese, come facciamo ovunque. La nostra missione rimane la stessa: fornire una mobilità pulita, sicura e accessibile”.

Per quanto riguarda la consapevolezza ecologica del gruppo Stellantis, Carlos Tavares rimane costante nelle sue dichiarazioni. “Diciamo da diversi anni che questa transizione comporterebbe costi più elevati “, ha affermato. “Oggi vediamo questa previsione avverarsi. I consumatori vogliono veicoli elettrici allo stesso prezzo dei veicoli termici, il che ci spinge a lavorare ancora di più per ridurre i costi. I nostri team stanno facendo progressi significativi, in particolare sui veicoli elettrici venduti in Europa, e meritano i nostri complimenti”.

“In Europa sono già stati effettuati investimenti nelle infrastrutture di ricarica elettrica, sotto la pressione normativa. È quindi fondamentale rendere redditizi questi investimenti continuando la produzione di veicoli elettrici. Chiediamo soprattutto stabilità normativa, per poter continuare a lavorare in modo efficiente e soddisfare le aspettative delle comunità”.