Stellantis: anche in UK i sindacati chiedono rassicurazioni sul futuro

Il principale sindacato britannico, Unite, ha chiesto a Stellantis rassicurazioni sul futuro occupazionale degli stabilimenti ex Vauxhall di Ellesmere Port e Luton, in seguito a una domanda di veicoli elettrici inferiore alle aspettative. Il segretario generale di Unite ha sollecitato il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, a garantire il mantenimento delle fabbriche, avvertendo che, in mancanza di risposte concrete, il sindacato potrebbe intraprendere azioni di protesta.

Stellantis: il sindacato Unite chiede rassicurazioni sul futuro di Luton e Ellesmere Port

Ellesmere Port è la prima struttura del Regno Unito dedicata esclusivamente alla produzione di veicoli elettrici, mentre lo stabilimento di Luton produce furgoni di medie dimensioni per i marchi Stellantis (tra cui Vauxhall, Peugeot e Citroën) e Toyota, grazie a una joint venture.

La revisione interna dovrebbe concludersi alla fine di novembre 2024 e ha lasciato centinaia di lavoratori negli stabilimenti ad affrontare un futuro incerto, con Stellantis che esprime preoccupazione per l’obbligo imposto dal governo del Regno Unito sui veicoli a emissioni zero (ZEV).

Sharon Graham, segretaria generale di Unite, ha affermato che la forza lavoro di Stellantis nel Regno Unito ha fatto tutto il necessario per garantire il futuro degli impianti. “È tempo che Stellantis si impegni per il futuro degli stabilimenti di Luton ed Ellesmere Port e metta fine al clima di paura e voci che ha creato attraverso questa revisione strategica”, ha affermato.

“Carlos Tavares deve evitare di indulgere in minacce controproducenti e giochi che danneggeranno solo Stellantis. Se minaccia una delle due centrali, allora si troverà di fronte alla forza collettiva dei membri di Unite, che avranno il mio pieno e inequivocabile sostegno e tutto il peso del sindacato alle loro spalle.

‘Unite sta già avendo discussioni costruttive con il governo e l’industria per riformare l’obbligo ZEV per proteggere i posti di lavoro. C’è molto di più da fare, ma la transizione all’elettrificazione non sarà realizzata minacciando i lavoratori.’ Unite ha criticato Tavares per quelle che descrive come “strategie di gestione ultra aggressive”.